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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق بمصنع إنتاج للعسل بالغربية

صدى البلد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بخطوط إنتاج بمصنع  لإنتاج عسل النحل بقرية شبشير بطنطا إثر ماس كهربائي مفاجئ دون وقوع إصابات أو أضرار جسيمة وخسائر بشرية .

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كان  اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي  إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا من  إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل داخل احد مناحل العسل بقرية شبشير التابعة لدائرة مركز طنطا.

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كما انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع ب 10 سيارات الإطفاء للسيطرة علي الحريق.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات.

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