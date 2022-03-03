البنك الدولي يوقف كل البرامج في روسيا وبيلاروس

أعلن البنك الدولي، مساء أمس، وقف جميع البرامج في روسيا وبيلاروس بأثر فوري في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا و“الأعمال العدائية ضد شعب أوكرانيا“.

وقال البنك التنموي متعدد الأطراف، إنه لم يوافق على أي قروض أو استثمارات جديدة في روسيا منذ 2014، العام الذي ضمت فيه منطقة القرم من أوكرانيا.

وأضاف البنك أنه لم يوافق على أي قروض جديدة لروسيا وبيلاروس منذ منتصف 2020، عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب انتخابات رئاسية متنازع على نتائجها.

وبلغ إجمالي التزامات إقراض البنك الدولي لبيلاروس، 308 ملايين دولار في 2020، حسبما يفيد الموقع الإلكتروني للبنك، مع مشاريع نشطة تشمل مشروع تدفئة بالكتلة الحيوية وأعمال تطوير للغابات وتحديثات للتعليم.

وكان البنك الدولي قد أقرض روسيا أكثر من 16 مليار دولار منذ أوائل التسعينيات. ويظهر الموقع الإلكتروني للبنك أن أحدث المشاريع التي تمت الموافقة عليها تشمل برنامجا للشباب في شمال القوقاز في 2013 وبرنامجا للتراث الثقافي يعود إلى عام 2010.

جاء قرار وقف جميع البرامج في روسيا وبيلاروس بعد يوم من إعلان قادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أنهم يسارعون لتوفير مليارات الدولارات كتمويل إضافي لأوكرانيا في الأسابيع والأشهر المقبلة، محذرين من أن الحرب قد تسفر عن ”تداعيات كبيرة“ على دول أخرى.