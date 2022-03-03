وزارة الرياضة: مصر جاهزة لاستضافة كأس العالم أو أولمبياد 2036

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أن مصر جاهزة لاستضافة كأس العالم 2030 أو أولمبياد 2036.

وقال محمد فوزي فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" مصر أصبحت مركز إقليمي هام فى استضافة البطولات الدولية.

وأضاف:" مصر جاهزة لاستضافة تنظيم بطولة كأس العالم 2030 أو دورة الألعاب الأولمبية 2036 بسبب وجود البنية التحتية وجميع ما تحتاجه أي بلد لتنظيم أكبر البطولات ".

شباب النواب تطالب بحصر كامل لجميع بيوت الشباب علي مستوي الجمهورية .. ووزارة الرياضة : انفقنا 100 مليون جنيه علي تطويرها

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة باجراء حصر شامل واعداد ملف كامل عن جميع بيوت الشباب علي مستوي الجمهورية .

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة الشباب ، لتفقد بيت شباب سوهاج ، بناء علي طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب محمد لبيب وذلك بمشاركة الدكتور اشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب ،ملف عدد الاسرة ونسبة الإشغالات.

وكشفت لجنة الشباب، توقف اعمال الصيانة ببيت شباب سوهاج منذ 5 سنوات ، وهو الأمر الذي دفع الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب للانفعال علي مسئولي بيت الشباب، مطالبا الاهتمام بأعمال الصيانة والعمل علي تطويره.

وقال الدكتور محمود حسين ، إن عدم الاهتمام ببيت الشباب بمثابة اهدار لثروات الشباب ، مطالبا مسؤولي وزارة الشباب بمد اللجنة بملف كامل عن جميع مراكز الشباب ، ونسبة الإشغالات فيها ومواعيد اجراء الصيانة ، وهل تحقق أرباح مالية ام خسائر .

وانتقد النائب احمد الشناوي ، العرض الذي قام به مسؤولي بيت شباب سوهاج واصفا ذلك بعدم الأمانة في العرض ، كما طالب النائب أسامة عبدالعاطي استعانة القائمين علي بيت الشباب ، بالمتخصصين في الإدارة الفندقية وذلك لتعظيم الموارد خاصة ان المكان مؤهل لجذب العديد من النزلاء .

وطرح النائب محمد لبيب ، مشكلة انتهاء قرار تخصيص بيت شباب سوهاج منذ 5 سنوات ، وأن الأرض المقام عليها بيت شباب سوهاج ، تابعة للمحافظة بحق الانتفاع مقابل ايجار اسمي يصب قيمته واحد جنيه .

من جانبه قال الدكتور اشرف البجرمي ، رئيس الإدارة المركزية المنشآت الشبابية ، انه فيما يتعلق بترخيص بيت الشباب ، لابد ان تقوم إدارة البيت بسداد المديونيات المتأخرة المتعلقة بالإيجار ، ثم تقوم بعدها بتقديم طلب للوزارة لتقوم بعدها بمخاطبة محافظ سوهاج للانتهاء من إجراءات التخصيص .

وبدورها قالت ايمان عبدالجابر ، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب ، إن الوزارة ابوي اهتمام كبير ببيوت الشباب ، وانفقت ما يقرب من 100 مليون جنيه علي تطويرها خلال السنوات القليلة الماضية .

وأشارت الي أن بيوت الشباب تتبع جمعيات أهلية حاصلة علي ترخيص من وزارة الشباب ، وتتولي الوزارة مراقبتها والاشراف عليها .

ويضم وفد لجنة الشباب الذي يتفقد عدد من الهيئات الشبابية بمحافظة سوهاج كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، أية مدني، محمد لبيب، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة وتامر الجيزاوي وعماد سعيد بالامانة العامة لمجلس النواب .