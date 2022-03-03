على نغمات تعالى أدلعك.. منة فضالي للمتابعين: بروق شوية.. فيديو

نشرت الفنانة منة فضالي فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت منة فضالي في الفيديو بإطلالة صباحية رقيقة، وهي تغني أغنية “تعالي أدلعك” للفنان بهاء سلطان، وعلقت منة فضال علي الفيديو كاتبة: “بروق شويه”.

وشاركت منة فضالي في حكاية "تاج راسنا بابا" من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع.

كانت بداية انطلاق أجزاء مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الأول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الأول طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث.

واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعة من حكايات ، ثم جاء بعد نجاحه علي شاشة الدراما العديد من الأعمال الدرامية المنفصلة المتصلة.