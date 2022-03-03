ألمانيا توافق على تزويد أوكرانيا بـ 2700 صاروخ مضاد للطائرات

أعلنت ألمانيا، اليوم الخميس، عن موافقتها تزويد أوكرانيا بـ 2700 صاروخ مضاد للطائرات، في ظل الأعمال القتالية التي تخوضها القوات الأوكرانية مع القوات الروسية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن وزارة الاقتصاد الألمانية، وافقت على تسليم 2700 صاروخ مضاد للطائرات من تراز "ستريلا" من المخازن الألمانية إلى أوكرانيا.

وكان المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة، فيليبو جراندي، أعلن في وقت سابق اليوم، أن عدد اللاجئين من أوكرانيا بلغ مليون شخص خلال أسبوع.

وكتب جراندي على تويتر: "خلال سبعة أيام فقط ، شهدنا نزوحًا جماعيًا لمليون لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة".

وكانت روسيا أطلقت في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، قالت إنها تهدف لحماية الأشخاص الذين يتعرضون “للاضطهاد والإبادة الجماعية”، من قبل الحكومة الأوكرانية، منذ ثماني سنوات.

وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.

