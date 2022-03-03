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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الغربية يكثف جهوده لضبط 3 أشخاص قتلوا سائق توك توك بزفتى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تكثف المباحث الجنائية بالغربية اليوم من جهودها لتحديد هوية ثلاثة أشخاص متهمين بقتل سائق توكتوك وسرقوا هاتفه المحمول والمركبة الخاصة به، بنطاق مركز مدينة زفتي  ، بعد ان طلبوا منه توصيلهم عزبة الجحوش بمركز زفتي.

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كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من قسم شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من مستشفي زفتي العام، بوصول خالد مسعد قنديل، 18 سنة، سائق، مقيم بدائرة المركز.

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كما انتقل الرائد عبد الحكيم درويش، رئيس مباحث القسم، والرائد محمد ابو الخير نائب مأمور قسم شرطة زفتي، إلي المستشفي العام لمتابعة الامر.

وقرر والده بعدم تواجد مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول الخاصين بنجله، وانه تلقي اتصالًا يفيد إصابة نجله من ثلاثة اشخاص استوقفوه بالتوكتوك الخاص به لإيصالهم من شارع سكة طنطا بمدينة زفتي لقرية عزبة الجحوش.

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وأضاف ان احد المارة بالطريق اكتشف ان المجني عليه موجود بترعة علي جانب الطريق وبه عدة اصابات، حيث اوضح الكشف المبدئي أصابته بأربعة جروح قطعية بالرقبة القدم والظهر، وتم نقله من مستشفي زفتي العام إلي مستشفي طنطا الجامعي.

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كما تم  تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية لضبط الخارجين عن القانون .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

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