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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطوات حجز اختبار تجديد الاعتماد على منصة المعلم للتدريب عن بعد

منصة المعلم للتدريب
منصة المعلم للتدريب عن بعد

أعلنت الاكاديمية المهنية للمعلمين خطوات حجز الاختبار الخاص بتجديد الاعتماد على منصة المعلم للتدريب عن بعد.

حيث قالت الاكاديمية المهنية للمعلممين تتمثل خطوات حجز الاختبار الخاص بتجديد الاعتماد على منصة المعلم للتدريب عن بعد فيما يلي :

الاكاديمية المهنية للمعلمين
  • الدخول على رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد  http://pat.edu.eg التابعة للاكاديمية المهنية للمعلمين
  • اختيار منصة المعلم للتدريب عن بعد ثم الضغط على الدخول للمنصة
  • اختيار برامج القيادات والاعتماد ثم الضغط على زر دخول
  • اكتب كود المعلم وفقا لصحيفة الاحوال ثم كود الحجز ثم اضغط على دخول المستخدم مع العلم انه لابد من كتابة الأرقام باللغة الانجليزية
  • تظهر بيانات المعلم موضحا بها الدورة التي تم حجزها وتاريخها
  • اضغط على زر Fawry  ثم اختر طريقة الدفع ادفع فوري ثم اضغط على زر تأكيد ليظهر رقم الطلب الخاص بالدفع (لابد من الاحتفاظ به لإتمام عملية الدفع)
الاكاديمية المهنية للمعلمين 2

 

كرر الخطوات ثم اضغط زر دخول لحجز موعد الاختبار  علما بأن الاختبار سيكون بالمعمل التابع لفرع الاكاديمية المهنية للمعلمين ويجب احضار صحيفة احوال المعلم معتمدة حديثا لتسليمها للفرع عند التقدم للاختبار 
وعلى جانب آخر ، أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن الوزارة، بقيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات. 

 وأشار نائب وزير التربية والتعليم ، إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021 والذي يبلغ عددهم أكثر من 70000 معلم. 

واوضح نائب وزير التربية والتعليم أن ذلك يأتي تيسيرًا على المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمى، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).

وأضاف إن الإدارة العامة للمعلومات بالأكاديمية صممت البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقي 2020 – 2021، وفقًا للحقائب التدريبية والأنشطة التربوية التي تم إعدادها مسبقًا بواسطة متخصصين بالأكاديمية المهنية للمعلمين وبعض الخبراء من التربويين وأساتذة الجامعات التي تمت الاستعانة بهم.

وناشد نائب وزير التربية والتعليم أعضاء هيئة التعليم على التسجيل والحجز في المواعيد المحددة بالجدول المرفق، وذلك للتيسير على  المعلمين المستهدفين، وأهمية قراءة الإرشادات الموجودة على المنصة والتواصل مع الدعم الفني لفرع الأكاديمية التابع له بمحافظته  في حال واجهتهم أي صعوبات.

الأكاديمية المهنية للمعلمين منصة المعلم الاكاديمية المهنية الاعتماد المعلم

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