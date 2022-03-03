اتحاد الكرة يهنئ كيروش بعيد ميلاده

هنا مجلس اتحاد الكرة المصري، البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بعيد ميلاده الـ 69.

وكتب الحساب الرسمي لـ اتحاد الكرة على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”:" كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بمناسبة عيد ميلاده ؛ متمنين له و لجميع أفراد الجهاز الفني بدوام الصحة والعافية وأن يكون عاما سعيدا ويحقق الفوز في المباراتين المقبلتين والصعود لكأس العالم".

على جانب آخر، حدد كيروش، 19 مارس الجاري موعدا لانطلاق معسكر منتخب مصر بالقاهرة استعدادا للمباراة الأولى أمام السنغال والتى ستقام على استاد القاهرة يوم 25 من الشهر الجاري.

وأعلن الاتحاد لكرة القدم “كاف” المواعيد النهائية لمباريات الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وستقام مباريات الذهاب يوم 25 مارس، بينما تقام مواعيد مباريات الإياب يوم 29 من نفس الشهر.

وجاءت مواعيد مباريات الذهاب ( 25 مارس) كالتالي:



الكونغو الديقراطية - المغرب، الخامسة مساء، على ملعب الشهداء.

مالي - تونس، السابعة مساء، على ملعب 26 مارس

الكاميرون - الجزائر، السابعة مساء، على ملعب جابوما

مصر - السنغال، التاسعة والنصف مساء، على ستاد القاهرة الدولي.

غانا - نيجيريا، التاسعة والنصف مساء، على ملعب كيب كوست.

مواعيد مباريات الإياب (29 مارس):



