عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد استهداف كاتدرائية الصعود|رئيس أوكرانيا لـ بوتين: لا مخبأ يحميك من الله

زيلينسكي وبوتين
زيلينسكي وبوتين

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أنه “لا يوجد مخبأ يحميك من الله”، بعد أن استهدفت القوات الروسية كاتدرائية الصعود “أوسبنسكي سوبور” في هجوم جديد على مدينة خاركيف.

وحسب “جيروزاليم بوست” قال زيلينسكي إنه “مكان مقدس. والآن، دمرته الحرب. حتى هذا لا يردعهم! يعتمدون على حقيقة أن عقاب الله ليس فوريًا. لكنه يرى. ويجيب. لا يمكنك الاختباء من إجاباته. لا يوجد مخبأ يمكن أن يحميك من إجابات الله”.

كما أعلن زيلينسكي أن أول 16000 متطوع أجنبي وصلوا للقتال في الفيلق الأجنبي الأوكراني.

روسيا: المخابرات الأمريكية جَندت “مرتزقة” لإرسالهم إلي أوكرانيا

السلطات الفرنسية تصادر يختا مملوكا للملياردير الروسي إيجور سيتشين

ومنذ قليل، أقر البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، مشروع قانون يوافق على مرسوم الرئيس فولوديمير زيلينسكي بإطلاق التعبئة العامة في أوكرانيا.

وبموجب مرسوم التعبئة العامة، يجب على السلطات المحلية في أوكرانيا تجنيد جنود من السكان المحليين، وتوفير المباني والأراضي والنقل وغيرها من المساعدات المادية للقوات الأوكرانية وأجهزة الأمن.

بالإضافة إلى ذلك، صدرت أوامر لرؤساء الإدارات المحلية بإنشاء وتشغيل لجان طبية للمجندين.

كما تسمح التعبئة العامة لجهاز الأمن الأوكراني بالمشاركة في أنشطة مكافحة التجسس.

وجاء في البيان الرئاسي “القانون سيبقى ساري المفعول لمدة 90 يوما لضمان الدفاع عن الدولة والحفاظ على الاستعداد القتالي”.

أوكرانيا زيلينسكي الرئيس الأوكراني القوات الروسية بوتين روسيا اخبار روسيا وواكرانيا حرب روسيا وأوكرانيا حرب روسيا علي اوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. فيديو

تضليل الشعب المصري.. الإعلاميين: استدعاء شريف عامر ومبروك عطيه للتحقيق

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

موضوعات متعلقة

روسيا: المخابرات الأمريكية جَندت “مرتزقة” لإرسالهم إلي أوكرانيا

البرلمان الأوكراني يقر مرسوم زيلينسكي بشأن التعبئة العامة.. والجيش يصدر قرارات عاجلة

روسيا: أوكرانيا تعتقل وتمنع إجلاء آلاف المدنيين والمواطنين الأجانب

هكذا غير الحرب الروسية علي أوكرانيا الخريطة الأمنية لـ أوروبا.. تفاصيل

البرلمان الأوروبي يدعو لتنويع مصادر الطاقة: "حتى لا نكون تحت رحمة روسيا"

فرنسا تصادر يختا يملكه رجل أعمال روسي

النرويج ترسل صواريخ مضادة للدبابات إلى أوكرانيا

أسعار الذهب اليوم في ظل الحرب بين روسيا وأوكرانيا

ترشيحاتنا

بعد استهداف كاتدرائية الصعود|رئيس أوكرانيا لـ بوتين: لا مخبأ يحميك من الله

الشتاء راجع تاني.. الأرصاد الجوية تكشف سبب التقلبات وحالة طقس الجمعة

أكثر من 76 ألف طالب أجنبي.. سر الانجذاب للدراسة في أوكرانيا

عودة لمحركات  V8…  مرسيدس بنز تكشف إن إصدار G-Wagen 550 المحدود والحصري

التضامن الاجتماعي تتلقى 2700 طلب من مواطنين يرغبون في كفالة أطفال

هيئة ضمان جودة التعليم تعتمد 152 مدرسة و 15 معهدا أزهريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تخليل البصل استعدادا لشهر رمضان

مسلسلات رمضان 2022.. قبل عرضه.. «بطلوع الروح» يفتح ملف التطرف الدينى

مسلسل تحقيق.. كل ما تريد معرفته عن العمل وسر ظهور كريم فهمي| صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل نموذجاً يُحتذى به فى الانضباط والإلتزام

فيديو

المحكمه تعطي لقب "عزباء" لكيم كارداشيان

لم ينفذ الحكم.. إنهاء قضية مذبحة المرج ووفاة الأب قاتل أبنائه الثلاثة|فيديوجراف

هيئة الأرصاد الجوية: لا تنخدعوا بالأجواء الصيفية.. الشتاء ينتهي بعد 15 يوما

بالأرقام والتفاصيل.. مكاسب وخسائر مصر من الغزو الروسي الأوكراني

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ