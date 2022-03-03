بعد استهداف كاتدرائية الصعود|رئيس أوكرانيا لـ بوتين: لا مخبأ يحميك من الله

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أنه “لا يوجد مخبأ يحميك من الله”، بعد أن استهدفت القوات الروسية كاتدرائية الصعود “أوسبنسكي سوبور” في هجوم جديد على مدينة خاركيف.

وحسب “جيروزاليم بوست” قال زيلينسكي إنه “مكان مقدس. والآن، دمرته الحرب. حتى هذا لا يردعهم! يعتمدون على حقيقة أن عقاب الله ليس فوريًا. لكنه يرى. ويجيب. لا يمكنك الاختباء من إجاباته. لا يوجد مخبأ يمكن أن يحميك من إجابات الله”.

كما أعلن زيلينسكي أن أول 16000 متطوع أجنبي وصلوا للقتال في الفيلق الأجنبي الأوكراني.

ومنذ قليل، أقر البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، مشروع قانون يوافق على مرسوم الرئيس فولوديمير زيلينسكي بإطلاق التعبئة العامة في أوكرانيا.

وبموجب مرسوم التعبئة العامة، يجب على السلطات المحلية في أوكرانيا تجنيد جنود من السكان المحليين، وتوفير المباني والأراضي والنقل وغيرها من المساعدات المادية للقوات الأوكرانية وأجهزة الأمن.

بالإضافة إلى ذلك، صدرت أوامر لرؤساء الإدارات المحلية بإنشاء وتشغيل لجان طبية للمجندين.

كما تسمح التعبئة العامة لجهاز الأمن الأوكراني بالمشاركة في أنشطة مكافحة التجسس.

وجاء في البيان الرئاسي “القانون سيبقى ساري المفعول لمدة 90 يوما لضمان الدفاع عن الدولة والحفاظ على الاستعداد القتالي”.