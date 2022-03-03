اقتصاد السعودية.. ارتفاع مؤشر مديري المشتريات PMI خلال فبراير

ارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI الصادر عن IHS Markit في السعودية خلال فبراير إلى 56.2 نقطة من 53.2 نقطة في يناير، مسجلاً أول زيادة في المؤشر منذ شهر سبتمبر الماضي. وأشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن قوي في ظروف العمل كان الأسرع في 3 أشهر.

هذا وأظهرت البيانات الأساسية أن التحسن كان مدفوعاً بطفرة في نمو الأعمال الجديدة، بعد أن أدت المخاوف بشأن المتحور أوميكرون إلى تباطؤ في بداية العام.

وكان تسارع النمو هو الأول من نوعه في خمسة أشهر. وكان انتعاش المبيعات مرتبطاً في الغالب بارتفاع طلب العملاء وانخفاض أعداد حالات كوفيد-19، فيما أشار بعض أعضاء اللجنة إلى زيادة جهود التسويق واستراتيجيات التسعير التنافسي.