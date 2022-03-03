رئيس الاتحاد الأفريقي للتشييد والبناء: 22 شركة مصرية تعمل بالقارة.. فيديو

قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، إن النهضة التي حدثت في مصر لها صدى كبير في العديد من الدول حول العالم وليس في أفريقيا فقط.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "المشروعات القومية في مصر فتحت الطريق للشركات للعمل في قارة افريقيا"، لافتا: "هناك ما يقرب من 22 شركة مصرية عاملة في أفريقيا بعد أن كانت شركة واحدة قبل 6 سنوات".

وأوضح: "المشروعات القومية التي تتم على أرض مصر تعتبر مدرسة وجامعة للشركات الأخرى"، مردفا: "المشروعات المصرية تعيد صناعة مفاهيم التعاون بين القاهرة والدول الأفريقية".

وأشار عبدالعزيز: "هناك ما يقرب من من 22 شركة مصرية تعمل في أفريقيا في تخصصات مختلفة"، متابعا: "هذا العدد لا يليق بعدد الشركات العملاقة في مصر، والرئيس السيسي وجه بوضع خطة لزيادة عدد الشركات المصرية في أفريقيا".

وأردف رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء: "زيارة رئيس كوت ديفوار لمنطقة عين الصيرة بعد تطويرها كانت السبب في استعانة دولته بالشركات المصرية".