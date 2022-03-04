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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مشاركة مصرية بمؤتمر ومسابقة مهارات التعليم الفني في أفريقيا

الدكتور احمد الجيوشي
الدكتور احمد الجيوشي

يشارك الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم السابق للتعليم الفني والاستاذ بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، في فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم الفني المنعقد على هامش المسابقة العالمية للمهارات World Skills Africa نسخة افريقيا والتي تستضيفها دولة ناميبيا في جنوب غرب افريقيا.

وجه  منظمو  المؤتمر الدولي للتعليم الفني الدعوة إلى الدكتور الجيوشي، في فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم الفني كمتحدث رئيسي في جلستين من جلسات المؤتمر.

مستشار الوزير: إنشاء الجامعات التكنولوجية خطوة هامة في تطوير مسار التعليم الفني

وأوضح الجيوشى، أن الجلسة الأولى تتناول اسلوب اعداد مناهج التعليم الفني والتدريب المهني وفق فلسفة مناهج الجدارات Competency-based Curriculum وعوامل نجاحها في اكساب الطلاب المهارات المطلوبة لسوق العمل الافريقي.

بينما تتناول الجلسة الثانية طرق اعداد المعلمين والمدربين في التعليم الفني حيث يقدم الجيوشي عرضا تفصيليا عن التجربة المصرية في هذا الصدد والمتمثلة في كليات التعليم الصناعي ودورها في اعداد معلمي التعليم الفني منذ انشائها قبل ٣٣ عاما.

ينعقد المؤتمر والمسابقة في الفترة من ٢٧ إلى ٣١ مارس نهاية الشهر الحالي.

المؤتمر الدولي للتعليم الفني الدكتور أحمد الجيوشي جامعة حلوان للتعليم الفني المسابقة العالمية للمهارات World Skills Africa اخبار التعليم

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