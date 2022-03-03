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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشار الوزير: إنشاء الجامعات التكنولوجية خطوة هامة في تطوير مسار التعليم الفني

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الدكتور أحمد الحيوي مستشار وزير التعليم العالى للتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء ورئيس لجنة قطاع التعليم التكنولوجى بالمجلس الأعلى للجامعات وأعضاء اللجنة، وذلك فى إطار زيارة اللجنة لعقد اجتماعها الشهرى بدعوة من كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

 

ورحب مبارك بأعضاء اللجنة فى رحاب جامعة المنوفية، مؤكدا على أهمية التعليم التكنولوجي واهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني والتكنولوجي، والتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية والكليات المتخصصة لتخريج طالب مدرب وعلى درجة كفاءة عالية لمواكبة سوق العمل والمساهمة فى المشروعات القومية التنموية، وأهمية ربط مراكز التدريب المهنى بالكليات والجامعات التكنولوجية بمتطلبات سوق العمل المتغيرة فى ظل التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم.

 

وأكد مبارك على مدى اهتمام الجامعة بالتعليم التكنولوجى وفتح برامج تعليمية متخصصة، والتوسع فى هذا التخصص الهام من خلال كليات الجامعة المختلفة مثل الذكاء الاصطناعى والهندسة الالكترونية وتكنولوجيا العلوم الصحية، والسعى لإنشاء جامعة تكنولوجية تواكب النظم العالمية للتعليم التكنولوجى ودعم مجالات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي.

 

ومن جانبه، أكد الحيوي أن إنشاء الجامعات التكنولوجية يُمثل خطوة هامة فى تطوير مسار التعليم الفني فى مصر، وإكساب الطلاب المهارات العلمية والعملية المطلوبة لسوق العمل، من خلال البرامج التكنولوجية المتعددة، معربا عن سعادته بهذه الزيارة لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ومدى إقبال الطلاب للالتحاق بها على مستوى الجامعات المصرية.

 

وأهدى مبارك درع الجامعة التذكارى للجنة تقديرا لمجهوداتهم.

 

حضر اللقاء الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هيام عياد عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ومنسق الزيارة.

 

وتوجهت اللجنة بمرافقة عميد الكلية إلى مقر الكلية فى زيارة تفقدية لها.

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