مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية على رأس وفد حكومي لبحث فرص التعاون مع جيبوتي | صور

التقى السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، عددًا من المسئولين في إطار زيارته الحالية إلى جيبوتي على رأس وفد من ممثلي عدد من الوزارات والهيئات وشركات القطاع الخاص المصرية، وذلك لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعميق أواصر العلاقات بين البلدّين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها.



كما استقبل وزير الخارجية الجيبوتي مساعد وزير الخارجية المصري والوفد المرافق، بحضور السفير حسام رضا سفير مصر في جيبوتي، حيث أكد الوزير الجيبوتي على إهتمام الرئيس "عمر حسن جيله" بمتابعة نتائج زيارة الوفد المصري وإنجاز ما تم الاتفاق عليه خلال زيارته للقاهرة، خاصة البدء في تنفيذ الطريق الرئيسي بطول ١٢٠ كم، وبدء تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وجيبوتي بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا، فضلًا عن وضع الترتيبات النهائية لاستغلال الشركات المصرية للمنطقة اللوجستية التي تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بها خلال الزيارة الرئاسية الأخيرة لمصر.



كما التقى مساعد وزير الخارجية المصري وزير الأوقاف الجيبوتي لبحث التعاون مع الأزهر الشريف، وزيادة عدد المنح المقدمة للدعاة والوعاظ من جيبوتي، وتشغيل معهد الوسطية تحت إشراف الازهر لتدريس العلوم الدينية والشريعة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة في هذا الشأن.



وفي إطار دعم التعاون الاقتصادي والتجاري، التقى الوفد مع رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بميناء جيبوتي ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس سلطة الطيران المدني، كما قام الوفد بلقاءات في وزارة التعليم والتعليم العالي وشركة "اير جيبوتي" والبنك المركزي وغيرها من الهيئات الجيبوتية.



وفي نهاية الزيارة، قام الوفد بزيارة إلى مقر بنك مصر (تحت التأسيس) في جيبوتي، حيث شارك في الاحتفال بوضع اللافتة على واجهة المبني، إيذاناً بقرب تشغيل الفرع المتوقع له خلال الربع الثالث من العام الجاري.

