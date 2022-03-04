أوكرانيا.. حشود روسية تتجه لأكبر محطة نووية في أوروبا

قال رئيس بلدية إنرجودار الأوكرانية إن رتلا من القوات الروسية اتجه مساء الخميس صوب محطة زابوريجيا للطاقة النووية القريبة.

ومحطة زابوريجيا هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وكانت السلطات الأوكرانية ذكرت في وقت سابق أن القوات الروسية تكثف جهودها للاستيلاء على المحطة الواقعة في جنوب شرقي البلاد، وأنها دخلت إنرجودار بالدبابات.

وقال رئيس البلدية دميترو أورلوف في منشور على الإنترنت: "يمكن سماع طلقات مدوية في البلدة".

واستولت روسيا بالفعل على محطة تشرنوبيل على بعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة الأوكرانية كييف.

وتوقع مسؤولون أمريكيون أن حوالي 90% من القوات الروسية التي كانت متمركزة بالقرب من الحدود الأوكرانية باتت الآن داخل البلاد.

لكن مسؤولا دفاعيا أمريكيا كبيرا قال إن حقيقة نقل المزيد من القوات الروسية بشكل يومي لا يجب أن تدفعنا للقول إن "قوتها القتالية تضعف داخل أوكرانيا إلى مثل تلك الدرجة التي عندها يشعرون بأن قوتهم تخور هنا".

كما أشار المسؤول الدفاعي إلى أنه منذ بدء موسكو هجومها على أوكرانيا، أطلقت روسيا أكثر من 480 صاروخا.

ومن هذا المجمل، أكثر من 230 صاروخا تم إطلاقه من داخل أوكرانيا، وأكثر من 160 من روسيا، وأكثر من 70 صاروخا جاء من بيلاروس المجاورة، وأقل من 10 صواريخ جاءت من بحر البلطيق.

وأعلن البيت الأبيض اليوم الخميس فرض عقوبات جديدة تستهدف النخبة الحاكمة وشركاتهم وكذلك المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستفرض أيضا قيودا على تأشيرات دخول 19 من النخبة الحاكمة الروسية وأسرهم وشركائهم.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته ستواصل فرض عقوبات اقتصادية قاسية على بوتين والمحيطين به، قائلا: "روسيا تطلق النار دون تمييز في أوكرانيا".