عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا.. حشود روسية تتجه لأكبر محطة نووية في أوروبا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال رئيس بلدية إنرجودار الأوكرانية إن رتلا من القوات الروسية اتجه مساء الخميس صوب محطة زابوريجيا للطاقة النووية القريبة.

ومحطة زابوريجيا هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وكانت السلطات الأوكرانية ذكرت في وقت سابق أن القوات الروسية تكثف جهودها للاستيلاء على المحطة الواقعة في جنوب شرقي البلاد، وأنها دخلت إنرجودار بالدبابات.

وقال رئيس البلدية دميترو أورلوف في منشور على الإنترنت: "يمكن سماع طلقات مدوية في البلدة".

واستولت روسيا بالفعل على محطة تشرنوبيل على بعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة الأوكرانية كييف.

وتوقع مسؤولون أمريكيون أن حوالي 90% من القوات الروسية التي كانت متمركزة بالقرب من الحدود الأوكرانية باتت الآن داخل البلاد.

سبوتنيك: مجلس الأمن لا يناقش حاليًا إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

مملوكة لدولة بـ الناتو.. غرق سفينة شحن بعد قصفها قبالة سواحل أوكرانيا

لكن مسؤولا دفاعيا أمريكيا كبيرا قال إن حقيقة نقل المزيد من القوات الروسية بشكل يومي لا يجب أن تدفعنا للقول إن "قوتها القتالية تضعف داخل أوكرانيا إلى مثل تلك الدرجة التي عندها يشعرون بأن قوتهم تخور هنا".

كما أشار المسؤول الدفاعي إلى أنه منذ بدء موسكو هجومها على أوكرانيا، أطلقت روسيا أكثر من 480 صاروخا.

ومن هذا المجمل، أكثر من 230 صاروخا تم إطلاقه من داخل أوكرانيا، وأكثر من 160 من روسيا، وأكثر من 70 صاروخا جاء من بيلاروس المجاورة، وأقل من 10 صواريخ جاءت من بحر البلطيق.

وأعلن البيت الأبيض اليوم الخميس فرض عقوبات جديدة تستهدف النخبة الحاكمة وشركاتهم وكذلك المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستفرض أيضا قيودا على تأشيرات دخول 19 من النخبة الحاكمة الروسية وأسرهم وشركائهم.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته ستواصل فرض عقوبات اقتصادية قاسية على بوتين والمحيطين به، قائلا: "روسيا تطلق النار دون تمييز في أوكرانيا".

روسيا الولايات المتحدة القوات الروسية جو بايدن أوكرانيا موسكو فلاديمير بوتين بوتين اوروبا بايدن السلطات الأوكرانية محطة نووية العاصمة الأوكرانية كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

16 مارس موعد طرح شقق سكنية جديدة ..وجدية الحجز 35 ألف جنيه

استشاري الصناعات الغذائية: بودرة الكنافة تستخدم في صناعة البسكويت وتسبب أمراض خبيثة..فيديو

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

موضوعات متعلقة

سبوتنيك: مجلس الأمن لا يناقش حاليًا إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

249 مدنيا قتلوا.. الأمم المتحدة تعلن حصيلة الضحايا في حرب أوكرانيا

ترشيحاتنا

عطل كبير يضرب فيسبوك في روسيا

أوكرانيا.. حريق ضخم يضرب أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا.. فيديو

علاء عبد العال عن موقف إيسترن كومباني: "مازلنا في منطقة الخطر.. والأداء تحسن"

14 طن مواد خام مجهوله.. صاحب مصنع بالجيزة يواجة الحبس والغرامة وفقا للقانون

بسبب فيضانات مروِعة.. نصف مليون شخص في حالة تأهب لإجلائهم من سيدني..فيديو

من قرأ هذه السورة ليلة الجمعة وقاه الله الفقر وجلب له الرزق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء وهاني شاكر يحيي حفل الافتتاح

العروس المتمردة.. كيف تسببت سناء يونس في وفاة فؤاد المهندس ولماذا رفضت إعلان زواجها من المليجي؟

وصفها النقاد بصاروخ الفن الصاعد.. كم عدد الرجال في حياة سهير رمزي وأقرب أزواجها إليها؟

هل يفعلها ويشتري نادي تشيلسي؟.. من هو رجل الأعمال المصري لطفي منصور؟

فيديو

من لديهم خبرة عسكرية.. الرئيس الأوكراني يطلق سراح السجناء.. فيديو جراف

رياح وأتربة.. هيئة الأرصاد تحذر من حالة طقس الفترة المقبلة

لصالح ضحايا أوكرانيا.. بيع نادي تشيلسي ورجل أعمال مصري مرشح لشرائه

إحالة الدكتور مبروك عطية والإعلامي شريف عامر للتحقيق.. تعرف على السبب.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ