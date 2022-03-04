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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينها 3070 تجاوز سرعة.. ضبط 21 ألف مخالفة مرورية

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (21834) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (3070) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و (173) مخالفة السير بدون تراخيص و (11) دراجة نارية مخالفة و (5) مخالفات شروط التراخيص و (16) مخالفة موقف عشوائى.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

الادارة العامة للمرور وزارة الداخلية قائدي السيارات الحملات المرورية حركة المرور

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