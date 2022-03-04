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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تركي آل الشيخ: اﻟﺤﻴﺎﺓ ﺭﺣﻠﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺳﺒﺎقاً

صدى البلد

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “تويتر” .

وكتب تركي آل الشيخ: "ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺭﺣﻠﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺳﺒﺎقاً ﻭﻟﻦ ﻳﺼﻴﺒﻨﺎ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻨﺎ.. ﺃﻗﺪﺍﺭﻧﺎ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ، ﻭﺃﻋﻤﺎﺭﻧﺎ ﻗﺪ ﺣﺪﺩﺕ ﻭﺭﺯﻗﻨﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭﺑﺪﻗﺔ.. لن تكون سعيد كل الوقت!.

يذكر أن فعاليات موسم الرياض 2021 بدأت نسختها الثانية، يوم 20 اكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

المستشار تركي آل شيخ تركي ال شيخ تركي ال شيخ عبر تويتر رئيس هيئة الترفيه السعودية

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