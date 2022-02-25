تركي آل شيخ يهنئ الكويت باليوم الوطني: تاريخ راسخ

هنأ المستشار تركي ال شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ويصادف اليوم 25 فبراير احتفالية اليوم الوطني الـ 61 للكويت، بمرور سنوات على استقلالها.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “تويتر” يمدح فيها القائمين على الأعمال الفنية الخليجية.

وكتب تركي آل الشيخ “حصلت لي فرصة للاستماع لبعض أعمال أخي الفنان فهد الكبيسي من ألبومه الجديد وألحان ياسر بوعلي…رائع رائع رائع…سعيد جدا بهذا النوع من الانتاج الخليجي…وياسر بوعلي يطمني على مستقبل الألحان والموسيقى…و إن شاء الله يطلع جيل سعودي وخليجي مميز يستكمل مسيرة المبدعين الأوائل”.

يذكر أن فعاليات موسم الرياض 2021 بدأت نسختها الثانية، يوم 20 اكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.