قاتل نفسك.. تركي آل الشيخ: لا أحد يهتم بقصتك حتى تفوز

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، رسالة لمتابعيه عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب آل الشيخ، تدوينة له قائلا: "إذا كنت تريد أن تكون قويًا، فتعلم كيف تقاتل نفسك. لا أحد يهتم بقصتك حتى تفوز ، لذا فز".



من جانب آخر، أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أنه الدخول سيكون مجاني في بوليفارد رياض سيتي و ونتر وندرلاند لكل شخص يلبس لبس يوم التأسيس.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع تويتر: "في 22 فبراير الدخول راح يكون مجاني في #بوليفارد_رياض_سيتي و #ونتر_وندرلاند لكل شخص يلبس لبس #يوم_التأسيس ..ننتظر كشختكم السعودية الأصيلة 🇸🇦 #موسم_الرياض ".

يذكر أن فعاليات موسم الرياض 2021 بدأت نسختها الثانية، يوم 20 اكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.



ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.