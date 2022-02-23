تركي آل الشيخ يمدح القائمين على الأعمال الفنية الخليجية

نشر المستشار تركي آل الشيخ تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “تويتر”

وكتب تركي آل الشيخ “حصلت لي فرصة للاستماع لبعض أعمال أخي الفنان فهد الكبيسي من ألبومه الجديد وألحان ياسر بوعلي…رائع رائع رائع…سعيد جدا بهذا النوع من الانتاج الخليجي…وياسر بوعلي يطمني على مستقبل الألحان والموسيقى…و إن شاء الله يطلع جيل سعودي وخليجي مميز يستكمل مسيرة المبدعين الأوائل”.

يذكر أن فعاليات موسم الرياض 2021 بدأت نسختها الثانية، يوم 20 اكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.



ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.