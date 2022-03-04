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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

غزو أوكرانيا يؤثر في صناعة السيارات

جاجوار لاند روفر توقف عمليات التسليم لـ روسيا بسبب "تحديات اقتصادية"

جاجوار لا ند روفر
جاجوار لا ند روفر

شهد قطاع السيارات بأكمله أزمة جديدة مع الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في إيقاف عمليات التسليم للوكلاء المعتمدين في روسيا وإلغاء بعض الشركات للمشاريع المشتركة بينهما، بينما بعض الشركات الأخرى اضطرت لإيقاف خطوط الإنتاج سبب شلل سلاسل التوريد القادمة من أوكرانيا.


أعلنت شركة "جاجوار  لاند روفر" المملوكة للشركة الأم "تاتا موتورز"، أنها علقت بشكل مؤقت عمليات تسليم السيارات الجديدة إلى وكلائها داخل روسيا بسبب ما وصفته بـ "التحديات التجارية".
باعت شركة صناعة السيارات، التي يقع مقرها الرئيسي في كوفنتري ومصانعها في قلعة برومويتش وسوليهول ، 6900 سيارة إلى روسيا عام 2021. ولكن عقب الغزو الروسي لأوكرانيا وغضب المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية و اتخاذهم قرارات عقابية تجاه روسيا أصبح من الصعب على جاجوار لاند روفر بيع السيارات في الأسواق الروسية.


عقب اجتياح الجيش الروسي لأوكرانيا، قطعت الشركات التي تشمل شركات صناعة السيارات وعمالقة إنتاج الطاقة ، العلاقات التجارية مع روسيا.


فيما قال المتحدث الرسمي باسم "جاجوار لاند روفر" في بيان إن أولويات الشركة حاليا هي "سلامة وأمن القوى العاملة في الشركة بكل فروعها حول العالم ، وكذلك أولئك الذين هم ضمن الشبكة الأوسع من الأعمال".


وأضافت في البيان: "إن الأوضاع العالمية الحالية تعرضنا أيضًا لتحديات تجارية كبيرة، لذا فإننا سوف نوقف تسليم المركبات إلى السوق الروسية بشكل مؤقت مع مراقبة الأوضاع والتطورات في المنطقة باستمرار من خلال قاعدة عملائنا العالمية".


تجدر الإشارة إلى أن "جاجوار لاند روفر" بريطانية الأصل والمعروف أنها أكبر شركة لتصنيع السيارات في بريطانيا، مملوكة من قبل تاتا موتورز الهندية ، ولديها منشأة تصنيع أوروبية مقرها سلوفاكيا.
وعلى نفس خطى "جاجوار لاند روفر"، أعلنت "فولفو" التي تتخذ من السويد مقرا لها إنها ستتوقف عن تسليم السيارات الجديدة إلى وكلاء روسيا حتى إشعار آخر.
 

أوكرانيا جاجوار لاند روفر تاتا موتورز جاجوار لاند روفر روسيا فولفو

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