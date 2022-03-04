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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحوزتهم هيروين وبانجو.. ضبط 3 تجار مخدرات في القليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أمرت نيابة مركز بنها فى القليوبية، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة ، كما أمرت النيابة التحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها.


تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها، بورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام ثلاثة عاطلين بترويج المواد المخدرة على عملائهم بدائرة المركز.


جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وبعد تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وتمكن النقيب محمد صلاح معاون مباحث مركز شرطة بنها، بضبطهم وهم كلا من "ا. س"عاطل  مقيم مرصفا و"م. ح"عاطل 24سنة مقيم مرصفا و"م. ص" 24 سنة عاطل ومقيم مرصفا دائرة المركز.


وضبط بحوزة المتهمين 28 كيس مخدر الهيروين والبانجو وسلاح نارى "بندقية خرطوش وطلقات نارية ومبلغ مالى وهاتفى محمول.


وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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