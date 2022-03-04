لبنان.. دولار السوق السوداء يسجل ما بين 20650 و20700 ليرة لبنانية للدولار الواحد

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة فى لبنان, ما بين 20650 و20700 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعد أن أقفل مساء أمس ما بين 20550 و20650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية ​ميشال عون​، فى وقت نائب رئيس الحكومة اللبنانية ​سعادة الشامي​، الذي أطلعه على آخر التطورات في ما يتعلق بالمفاوضات مع ​صندوق النقد​ الدولي.

وبين الشامي، أنه طلب إلى الرئيس عون ان تكون هناك ورشة عمل حكومية برلمانية لتنفيذ بعض الإصلاحات الضرورية للوصول الى اتفاق مع صندوق النقد، لا سيما وان بعض هذه الإصلاحات يحتاج الى تشريعات من ​مجلس النواب​".

وأشار إلى أن "العجلة في العمل بين الحكومة ومجلس النواب ضرورية للوصول إلى اتفاق قبل ​الانتخابات النيابية.