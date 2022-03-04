عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. دولار السوق السوداء يسجل ما بين 20650 و20700 ليرة لبنانية للدولار الواحد

الدولار
الدولار

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة فى لبنان, ما بين 20650 و20700 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعد أن أقفل مساء أمس ما بين 20550 و20650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية ​ميشال عون​، فى وقت نائب رئيس الحكومة اللبنانية  ​سعادة الشامي​، الذي أطلعه على آخر التطورات في ما يتعلق بالمفاوضات مع ​صندوق النقد​ الدولي.

وبين الشامي، أنه طلب إلى الرئيس عون ان تكون هناك ورشة عمل حكومية برلمانية لتنفيذ بعض الإصلاحات الضرورية للوصول الى اتفاق مع صندوق النقد، لا سيما وان بعض هذه الإصلاحات يحتاج الى تشريعات من ​مجلس النواب​".

وأشار إلى أن "العجلة في العمل بين الحكومة ومجلس النواب ضرورية للوصول إلى اتفاق قبل ​الانتخابات النيابية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

الذروة الأحد.. الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية الأيام المقبلة

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

16 مارس موعد طرح شقق سكنية جديدة ..وجدية الحجز 35 ألف جنيه

ترشيحاتنا

أكثر واحدة بتعاني.. محمد صلاح يتحدث عن زوجته وحلم عمره| فيديو جراف

خلال الساعة الأولى من فتح باب التسجيل.. لم يحضر أحد في عمومية الصحفيين العادية

الحرب الروسية الأوكرانية.. وساطة عربية وخيبة أمل فرنسية.. وسيل من العقوبات لا يتوقف

البترول تبحث مع إيني ضخ استثمارات جديدة في مناطق خليج السويس ودلتا النيل

الزراعة في أسبوع.. بدء التجارب السريرية للقاح كورونا المصري إيجي فاكس

المجر: العقوبات على روسيا سلاح ذو حدين وسندفع ثمنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العرض الخاص لفيلم ديزني الجديد Turning Red بحضور بطلاته

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء وهاني شاكر يحيي حفل الافتتاح

العروس المتمردة.. كيف تسببت سناء يونس في وفاة فؤاد المهندس ولماذا رفضت إعلان زواجها من المليجي؟

وصفها النقاد بصاروخ الفن الصاعد.. كم عدد الرجال في حياة سهير رمزي وأقرب أزواجها إليها؟

فيديو

قصة وفاة طالب أثناء حصة الألعاب بمحافظة الشرقية .. فيديوجراف

ساكن يقتل حارس عقار بعد زواجه بـ 4 أشهر.. رفض طلبه .. فيديو جراف

من لديهم خبرة عسكرية.. الرئيس الأوكراني يطلق سراح السجناء.. فيديو جراف

رياح وأتربة.. هيئة الأرصاد تحذر من حالة طقس الفترة المقبلة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ