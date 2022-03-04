عقوبته أشد.. الأوقاف تحذر من ادخار الذهب وعدم إخراج زكاة المال

قال الشيخ محمد عيد الكيلاني، وكيل وزارة الأوقاف، إن الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام، وتهدف إلى خدمة المجتمع ونشر التكافل الاجتماعي داخل المجتمع.



وأضاف الكيلاني خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": كافة الأديان دعت وحست على أهمية التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم للمواطنين، والزكاة بمثابة تطهير للنفوس والأموال.



وأوضح أن زكاة المال لا يصح إخراجها إلا بعد توافر 3 شروط وهي أن يبلغ المال النصاب الذى نص عليه الشرع وأن يكون المال فائضاً عن حاجة صاحبه، وأن يكون قد حال عليه الحول.

وشدد على فضل الزكاة، مستشهدا بقول الله تعالى :"مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ".

ولفت إلى أن امتلاك الذهب بقصد الادخار يجب أن نخرج عليه زكاة، متابعا:" ادخار الذهب وعدم إخراج زكاة عليه عقوبته أشد عند الله عز وجل.

