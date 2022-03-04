عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة التضامن : صرف تعويضات للسيدات الحوامل العاملات بالقطاع الخاص فترة الوضع

صدى البلد

قالت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن علاقة التنمية المستدامة بوزارة التضامن الاجتماعي مركبة وتمس أكثر من قطاع في قطاعات الوزارة المختلفة؛ ففي مجال القضاء على الفقر تنفذ الوزارة عددًا من البرامج للحماية الاجتماعية فهناك ٤ ملايين أسرة تستفيد من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى 10٫5 مليون مستفيد من المعاشات، مشيرة إلى أن تدخلات المجتمع المدني في القضاء على الفقر كبيرة جدا وتخطت ٥ مليارات جنيه أثناء جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة في مدينة الأقصر في دورته الثانية الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولى، وينظمه اتحاد الصناعات المصرية وجمعية الأورمان، وبحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة،والشباب والرياضة.

ووجهت القباج الشكر والتقدير للقيادة السياسية لثقتها الكبيرة في المجتمع المدني وتثمينها وتقديرها لجهوده، وتخصيصها العام الحالي ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني، حيث تعمل وزارة التضامن على تعظيم الشراكة مع الجمعيات الأهلية في كافة المشروعات وتقديم كافة سبل الدعم لمنظمات المجتمع المدني بشكل عام، وعلى رصد وإبراز جهودهم المبذولة حتى يتم تقدير الخدمات المقدمة في مقابل الفجوات القائمة في المجالات المختلفة.

وأوضحت وزيرة التضامن أنه في إطار هدف التنمية المستدامة للقضاء علي الجوع  تنفذ الوزارة برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل لدعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع، كما تم إدراج جميع المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية في منظومة دعم التموين.

كما يتقاطع هدف الوزارة مع الهدف الثالث والرابع الخاص بالصحة والتعليم وبصفة خاصة للفئات الأولى بالرعاية، فيتم دعم حوالي ٥ ملايين طالب مدرسي واعفاؤهم من التعليم، وتقوم الوزارة بتنفيذ برنامج قومى لتنمية الطفولة المبكرة وزيادة عدد الحضانات علي مستوي الجمهورية. كما تقوم الجمعيات الأهلية بتقديم ٣٠٪؜ من الخدمات الصحية خاصة في المجتمعات القاعدية. وتراعي الوزارة المساواه بين الجنسين فتولي المرأة أولوية في برامجها الاجتماعية والاقتصادية، كما أن لديها العديد من البرامج لحماية المرأة من العنف.

وأشارت القباج إلي تقاطع عمل الوزارة مع هدفي العمل اللائق والانتاج والاستهلاك حيث يقدم بنك ناصر الاجتماعي خدماته المصرفية والاستثمارية للطبقات المتوسطة والدنيا، بالاضافة الى ١٤ ألف أسرة منتجة تضم حوالي ٦٠٠ الف سيدة، بالاضافة الى مراكز التكوين المهني للتديب الحرفي، وكذلك ننفذ برامج تمكين اقتصادي لتنمية المرأة الريفية،

وفيما يتعلق باهداف  المياه النظيفة وتنمية المجتمعات المستدامة، فتنفذ الوزارة برنامج "سكن كريم" بالشراكة والتنسيق مع الجمعيات الأهلية فتتوسع في تنفيذ وصلات المياه وإعادة إعمار المنازل، كما تقوم الوزارة أيضًا تنفيّذا لتوجيهات القيادة السياسية لحماية ودعم سكان مشروعات الإسكان البديل للمناطق العشوائية الخطرة غير الآمنة بتأثيث الوحدات السكنية في مشروعات إسكان أهالي المناطق غير الآمنة، كما تعمل الوزارة علي برامج الوعي بهدف تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية.

وأخيرا الهدف السادس عشر الخاص بالسلام والعدل فتقوم الوزارة بتنفيذ جهود الاغاثة والسلام وجمع الروابط وتأمين فاقدي الرعاية وذلك من خلال الهلال الاحمر المصري ومراكز الاغاثة والتنسيق مع المؤسسات الدينية.

وأوضحت القباج أن برامج الوزارة تنفذ جميعها بالشراكات المتنوعة مع المجتمع المدني والهيئات الدولية والأزهر الشريف والمؤسسات الدينية والمتطوعين والاعلام.

ويعد المؤتمر الحدث الأكبر مصريا وإقليميا المعنى بمناقشة دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية من خلال مناقشة عدد هام من المحاور وبحضور نخبة من خبراء التنمية المستدامة فى العالم.

IMG-20220304-WA0040
IMG-20220304-WA0040
IMG-20220304-WA0039
IMG-20220304-WA0039
IMG-20220304-WA0038
IMG-20220304-WA0038
IMG-20220304-WA0037
IMG-20220304-WA0037
IMG-20220304-WA0036
IMG-20220304-WA0036
IMG-20220304-WA0035
IMG-20220304-WA0035
IMG-20220304-WA0034
IMG-20220304-WA0034
IMG-20220304-WA0033
IMG-20220304-WA0033

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الانترنت وشبكات المحمول فى مطروح بعد انقطاع لمدة ساعة

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

16 مارس موعد طرح شقق سكنية جديدة ..وجدية الحجز 35 ألف جنيه

الذروة الأحد.. الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

السفير المصري في التشيك يبحث سبل التعاون مع رئيسة جامعة تشارلز

مومياوات غامضة عمرها 100 عام تحير العلماء

مجموعة منصور تنفي التقدم بعرض لـ شراء نادي تشيلسي

وزيرة التضامن : صرف تعويضات للسيدات الحوامل العاملات بالقطاع الخاص فترة الوضع

النفط يتجاوز 111 دولارا للبرميل مع تصاعد الأزمة الأوكرانية

"طب الزقازيق" تستعرض تجربة صندوق مكافحة الإدمان في التنمية الاجتماعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل السوبيا في المنزل استعدادا لرمضان

العرض الخاص لفيلم ديزني الجديد Turning Red بحضور بطلاته

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء وهاني شاكر يحيي حفل الافتتاح

العروس المتمردة.. كيف تسببت سناء يونس في وفاة فؤاد المهندس ولماذا رفضت إعلان زواجها من المليجي؟

فيديو

ألمانيا تصادر يخت لملياردير روسي.. تعرف على ثمنه.. فيديو جراف

أكثر واحدة بتعاني.. محمد صلاح يتحدث عن زوجته وحلم عمره| فيديو جراف

قصة وفاة طالب أثناء حصة الألعاب بمحافظة الشرقية .. فيديوجراف

ساكن يقتل حارس عقار بعد زواجه بـ 4 أشهر.. رفض طلبه .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ