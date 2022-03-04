عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف .. ما هي الاجراءات الخاصة بطرح الوحدات السكنية للموظفين بالعاصمة الإدارية؟

الوحدات السكنية للموظفين
الوحدات السكنية للموظفين بالعاصمة الإدارية

عرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماع مجلس الوزراء، عدداً من الاجراءات والخطوات الخاصة بطرح الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية المتقدمين للحجز بمشروع سكن مصر بمدينة بدر.

وأوضحت أنه سيتم التعاقد مع الموظفين من درجة مدير عام فأعلى، من الراغبين في حجز وحدات سكنية ضمن مشروع R3 بالحي السكني بالعاصمة الإدارية من خلال الشركة المسئولة وليس من خلال الصندوق. 
كان مجلس الوزراء قد استعرض خلال اجتماعه اليوم في مقر المجلس بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إجراءات طرح الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية المتقدمين للحجز بمشروع سكن مصر بمدينة بدر، ووافق المجلس على إجراءات وخطوات تخصيص تلك الوحدات.

التمويل العقاري: طرح ٧ آلاف وحدة في المرحلة الحالية

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

مي عبد الحميد الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقارى للعاصمة الإدارية بمدينة بدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر: منخفضات الخماسين تضرب البلاد خلال الأيام القادمة

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

لأول مرة فى تاريخه.. تجليس السيدات على منصة محاكم مجلس الدولة .. غدا

الأرصاد تحذر: منخفض صحراوي يضرب مصر مصحوبا بعاصفة ترابية

مشروع ضخم.. مصر تكشف مفاجأة عن الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر اليوم الجمعة

يحتاج إلى جراحة عاجلة..اكتشاف 4 كُلى في جسد طفل تهدده بالوفاة بالعريش

موضوعات متعلقة

أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة: سعر النفط يتغير كل ساعة والأسوأ لم يأت بعد

ترشيحاتنا

ليصدر ٩ أحكام.. الدستورية تعقد أولى جلساتها برئاسة المستشار بولس

القتال تحت الخطر.. ماذا تعرف عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية بأوكرانيا؟

أنا خائف.. سائق أمريكي يتخطى السرعة المكررة ويلقي اللوم على بوتين

المدير التنفيذي لصندوق النقد: مصر من الدول القليلة التي بدأت تتعافى من جائحة كورونا

بالأسماء.. الجهاز المساعد لـ فيريرا مع الزمالك

بركات: التعاقد مع فيريرا ضربة معلم للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغلب على أحزان وفاة والده.. هشام عباس يشعل حماس الجمهور في حفل كبير

بسبب ألم الخيانة.. مكالمة السندريلا سعاد حسني الغامضة وزيارة الفجر وراء ظهور أغنية “بانو بانو”

طريقة عمل عجينة الكنافة زي المحلات

إنسانية لم تعرفها الحروب .. صلاح الدين الأيوبي وشهادة الصليبيين برحمته وتسامحه

فيديو

مش أول مرة .. تعرف على مدرب الزمالك الجديد .. فيديو جراف

ربنا يرحمه ويغفر له.. تصريحات رامي صبري عن شقيقة وزوجته

بث مباشر.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

عمره أربعة قرون.. تداول صور لأكبر مسن في العالم.. ما الحقيقة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ