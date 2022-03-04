المستشفيات التعليمية تكرم أوائل الخريجين بدبلومة التغذية العلاجية للأطفال

قامت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بتكريم أوائل الخريجين بدبلومة التغذية العلاجية للأطفال دفعة سبتمبر ٢٠٢١ ، والتى نظمها مركز تدريب الهيئة بالتعاون مع المعهد القومي للتغذية التابع للهيئة والذي يعد صرحا طبيا رائدا على مستوى الجمهوريه بذلك التخصص حيث تم تنظيم الدبلومه بمركز تدريب الهيئة والذي يعد نقله نوعيه في مراكز التدريب الطبيه التعليميه المتطورة ، وذلك على هامش المؤتمر السنوى لمعهد التغذية.

يأتي ذلك فى إطار حرصها الدائم وسعيها المستمر على رفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية داخل وحداتها وصقل خبراتهم

ومن جهته صرح الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة بأن الدبلومة تهدف لتخريج طبيب متمكن من فهم التدخلات التغذوية المختلفة في طب الاطفال وكيفية التعامل معها بما يضمن اعلى المعدلات لسلامة ونمو الطفل وفق أحدث الدراسات والمعايير العالمية ، وكذا تأهيل الأطباء للتعامل مع احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية بما يحقق التطور والتكامل المنشود بالمنظومة الطبية داخل وحدات الهيئة بتطوير العنصر البشري ورفع كفاءته وفق أحدث المعايير العالميه ، حيث تم تخريج ٥٠ طبيب فى هذه الدفعة وتستمر الهيئة فى تخريج باقى الدفعات تباعا.

وأفادت الدكتور جيهان فؤاد عميد المعهد القومى للتغذية بأن حرص الهيئة ممثلة فى قيادتها المستنيره على تكريم أوائل الخريجين بالدبلومة يعكس مدى الاهتمام الذى توليه الهيئة بالتدريب والتعليم الطبى المستمر لرفع كفاءة الأطقم الطبية فى مختلف المجالات والتخصصات ، وأكدت أن الدبلومة معتمدة من النقابة العامة للاطباء كباقي الدبلومات التى تنظمها الهيئة، وتمنح درجة أخصائي تغذية اطفال، وقام بالتدريس بها نخبة متميزة من أفضل الأساتذة والمتخصصين فى هذا المجال ، حيث يتم تدريس كل الحالات التغذوية المتعلقة بطب الاطفال بواقع ٣٠٠ ساعة منها ١٠٠ ساعة عملية و٥٠ ساعة بحثية بما يضمن تخريج طبيب قادر على التعامل بدقة واحترافية مع مختلف الحالات والأعمار.