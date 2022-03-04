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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدي البلد في بيت مسلسل أبو العروسة.. أسرار مثيرة وحكايات.. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة “ صدي البلد ” بيت مسلسل “  أبو العروسة ” بمصر الجديدة ، الذى تم تصوير الثلاث اجزاء من المسلسل فيه . 

مسلسل أبو العروسة في جزئه الأول قام ببطولته كل من سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونيرمين الفقي وصفاء الطوخي وأحمد صيام وميدو عادل ومحمد حاتم وكارولين عزمي وولاء الشريف ومحمود حجازى وخالد كمال ورانيا فريد شوقي، ومن تأليف هاني كمال ومن إخراج كمال منصور.

 

مواعيد عرض مسلسل  أبو العروسة 3 والقنوات  الناقلة

يعرض مسلسل “أبو العروسة 3” على نفس القناة التي عرض عليها الجزءان السابقان، وهى مجموعة قنوات dmc والتى كانت داعمة للمشروع من البداية، حيث يعرض الساعة 8 مساءً على dmc  العامة و11 مساءً على قناة dmc دراما.

مدحت صالح محمود حجازي سوسن بدر رانيا فريد شوقي مسلسل ابو العروسة سيد رجب فريد شوقي نيرمين الفقي مصر الجديدة

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