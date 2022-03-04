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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

3 نواب يدلون بأصواتهم في انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ

نواب كفر الشيخ
نواب كفر الشيخ

أدلى المهندس عبد السميع يوسف، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب، والمهندس محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، اليوم، الجمعة، بأصواتهم في انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ؛ لاختيار النقيب العام، والأعضاء المكملين بانتخابات النقابة العامة للمهندسين.

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وفي سياق متصل، تشهد الجولة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين في محافظة كفر الشيخ، إقبالاً متوسطاً من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وسط تواجد عدد من المرشحين وأنصارهم لكسب ثقة الناخبين.

 

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد بدر، عضو مجلس نقابة المهندسين بكفر الشيخ، لـ«صدى البلد»، إن الانتخابات تُجرى تحت إشراف قضائي في جو يسوده الهدوء التام، مشيراً إلى أن نحو 750 مهندساً ومهندسة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات حتى الآن.

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