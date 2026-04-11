قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس كوريا الجنوبية يفتح النار على إسرائيل بسبب انتهاكاتها البشعة لحقوق الفلسطينيين
البابا تواضروس يبعث برسالة لأقباط المهجر بمناسبة عيد القيامة ترجمت لـ 22 لغة
على عمق 10 كيلومترات.. زلزال بقوة 4.58 درجة يهز جنوب إيران
اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة
وزير المالية: رفع مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة إلى 30% والتعليم 20%
وزير المالية: نستهدف خفض الدين لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم
تأخر إعلان جدول امتحانات الثانوية 2026 يثير الجدل.. وأمهات مصر: الطلاب متوترين
قبل شم النسيم.. أسعار الرنجة والفسيخ بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية
وفاة إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق
الرئيس السيسي: الأخوة والمحبة بين أبناء مصر حصن منيع للحفاظ على الوطن
الرئيس السيسي: النسيج الوطني الواحد دعامة بناء مستقبل يحقق أمال المصريين
الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس الثاني وأقباط مصر بالخارج بـ عيد القيامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الأسواق تستقبل شم النسيم.. تعرف على أسعار الفسيخ والرنجة اليوم

صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق المصرية تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار السلع الأساسية المرتبطة بموسم شم النسيم، وعلى رأسها البيض والأسماك المملحة، مع توافر كميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة.

وأوضح المنوفي أن سعر طبق البيض يتراوح حاليًا بين 125 و135 جنيهًا، مشيرًا إلى أن المعروض في الأسواق يغطي حجم الطلب المتزايد قبل موسم شم النسيم، دون وجود مؤشرات لنقص في الكميات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

وأضاف أن أسعار الفسيخ تختلف وفقًا لمستويات الجودة والحجم، حيث سجل الفسيخ البوري الجامبو نحو 450 جنيهًا للكيلو، والفسيخ البوري نحو 400 جنيه، فيما بلغ سعر الفسيخ متوسط الحجم نحو 300 جنيه للكيلو.
 

وأشار إلى أن سعر الملوحة الأسواني سجل نحو 400 جنيه للكيلو، بينما بلغت أسعار الرنجة الهولندي بالبطارخ نحو 220 جنيهًا للكيلو، وسجل السردين المخلي نحو 160 جنيهًا، والسردين البلدي نحو 140 جنيهًا للكيلو.

كما لفت إلى أن الرنجة المطروحة داخل المجمعات الاستهلاكية تُباع بسعر يقارب 145 جنيهًا للكيلو، وهو ما يوفر بدائل مناسبة بأسعار أقل نسبيًا للمواطنين.

وشدد المنوفي على أهمية شراء الأسماك المملحة من مصادر موثوقة مع التأكد من سلامة التخزين والعرض، حفاظًا على صحة المستهلكين خلال موسم شم النسيم الذي يشهد زيادة ملحوظة في معدلات الاستهلاك.

واختتم تصريحه بالتأكيد على استمرار متابعة الأسواق بشكل يومي لضبط حركة الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية، بما يسهم في تحقيق استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين.

الفسيخ والرنجة الرنجة البيض شم النسيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

الاستيقاظ لصلاة الفجر

من يريد الاستيقاظ لصلاة الفجر بدون منبه ؟.. عليك بتلاوة 4 آيات قرآنية

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

عيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

من مصر إلى العالم.. الرسالة البابوية لعيد القيامة تصل بـ22 لغة

وحدة السكتة الدماغية بمعهد ناصر

إنجاز طبي .. وحدة السكتة الدماغية بمعهد ناصر تحصل على إشادة دولية

القس أندريه زكي

الإنجيلية تحتفل رسميا بعيد القيامة المجيد بمصر الجديدة بحضور رئيس الطائفة ورموز الدولة

بالصور

دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

دودج
دودج
دودج

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

5 أسباب خفية وراء التعب المستمر.. كيف تستعيدين طاقتك؟

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق

السر الحقيقي وراء تساقط شعرك.. نصائح مجربة وحلول حقيقية

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد