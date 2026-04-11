الأسواق تستقبل شم النسيم.. تعرف على أسعار الفسيخ والرنجة اليوم

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق المصرية تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار السلع الأساسية المرتبطة بموسم شم النسيم، وعلى رأسها البيض والأسماك المملحة، مع توافر كميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة.

وأوضح المنوفي أن سعر طبق البيض يتراوح حاليًا بين 125 و135 جنيهًا، مشيرًا إلى أن المعروض في الأسواق يغطي حجم الطلب المتزايد قبل موسم شم النسيم، دون وجود مؤشرات لنقص في الكميات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

وأضاف أن أسعار الفسيخ تختلف وفقًا لمستويات الجودة والحجم، حيث سجل الفسيخ البوري الجامبو نحو 450 جنيهًا للكيلو، والفسيخ البوري نحو 400 جنيه، فيما بلغ سعر الفسيخ متوسط الحجم نحو 300 جنيه للكيلو.



وأشار إلى أن سعر الملوحة الأسواني سجل نحو 400 جنيه للكيلو، بينما بلغت أسعار الرنجة الهولندي بالبطارخ نحو 220 جنيهًا للكيلو، وسجل السردين المخلي نحو 160 جنيهًا، والسردين البلدي نحو 140 جنيهًا للكيلو.

كما لفت إلى أن الرنجة المطروحة داخل المجمعات الاستهلاكية تُباع بسعر يقارب 145 جنيهًا للكيلو، وهو ما يوفر بدائل مناسبة بأسعار أقل نسبيًا للمواطنين.

وشدد المنوفي على أهمية شراء الأسماك المملحة من مصادر موثوقة مع التأكد من سلامة التخزين والعرض، حفاظًا على صحة المستهلكين خلال موسم شم النسيم الذي يشهد زيادة ملحوظة في معدلات الاستهلاك.

واختتم تصريحه بالتأكيد على استمرار متابعة الأسواق بشكل يومي لضبط حركة الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية، بما يسهم في تحقيق استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين.