الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزراء سياحة الخليج : القطاع يواصل نشاطه الطبيعي رغم التوترات الإقليمية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

أكد وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي أن القطاع السياحي في المنطقة يواصل عمله بصورة طبيعية رغم تداعيات الحرب مع إيران، مشددين على أن الوجهات السياحية الخليجية لا تزال آمنة وجاذبة للزوار، في ظل جهود حكومية متواصلة لاحتواء أي تأثيرات محتملة على أحد أهم القطاعات غير النفطية في اقتصادات المنطقة.


وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع استثنائي عقده الوزراء عبر تقنية الاتصال المرئي في 7 أبريل 2026، حيث شددوا على أن دول المجلس تمضي قدمًا في تنفيذ خططها لتطوير القطاع السياحي باعتباره ركيزة رئيسية في استراتيجيات تنويع الاقتصاد، مؤكدين استمرار تنفيذ المشاريع والمبادرات السياحية وفق الجداول المعتمدة رغم التوترات الإقليمية التي طالت بعض البنى التحتية المدنية والمنشآت الحيوية في المنطقة.
 

وجدد الوزراء إدانتهم للهجمات الإيرانية التي قالوا إنها استهدفت عمدًا مرافق مدنية، من بينها موانئ ومطارات ومنشآت طاقة وتحلية مياه، إلى جانب مناطق سكنية وتجارية ومنشآت سياحية، معتبرين أن تلك الهجمات تمثل انتهاكًا لسيادة الدول الخليجية وخرقًا للقانون الدولي. كما دعوا إيران إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817، مشيرين إلى القرار الصادر بالإجماع عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الداعم لمواقف دول المجلس.


ورغم هذه التطورات، أكد الوزراء أن القطاع السياحي الخليجي يستند إلى بنية تحتية متقدمة وكفاءة تشغيلية مرتفعة ومنظومة خدمات متكاملة قادرة على ضمان استمرارية الأعمال، بما يسمح باستقبال الزوار في مختلف الوجهات السياحية الخليجية وفق الأطر التشغيلية المعتمدة.


وأوضح البيان أن هذا التقييم يعكس حرص دول المجلس على طمأنة الأسواق العالمية والزوار والمستثمرين بأن التوترات الجيوسياسية لم تؤدِ إلى تعطّل واسع في النشاط السياحي، مؤكدًا أن سلامة الزوار تأتي في صدارة الأولويات، مع استمرار الجهات المختصة في أداء مهامها بكفاءة عالية وإدارة المتغيرات الطارئة بمرونة وفاعلية.


كما أعلن الوزراء التزامهم الكامل بدعم الاستثمارات والمشاريع السياحية وحمايتها من أي تداعيات سلبية محتملة، إلى جانب مواصلة تنفيذ المبادرات والبرامج السياحية الخليجية المشتركة وتعزيز التنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية لتطوير خطط استجابة سريعة لأي مستجدات قد تؤثر على القطاع.


وأشار الوزراء إلى أن المرحلة الراهنة لا تغير المسار التنموي للقطاع السياحي الخليجي، بل تؤكد متانة بنيته وقدرته على التعافي السريع، لافتين إلى أن دول الخليج تمتلك خبرة تراكمية في إدارة الأزمات نتيجة تجارب سابقة مع متغيرات جيوسياسية واقتصادية وصحية، وهو ما عزز مرونتها التنظيمية والتشغيلية وقدرتها على التكيف مع التحديات.

السياحة فى الخليج سباحة الخليج السياحة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

سيارات الجمارك

لو هتنزل عربية خليجي لمصر.. هتدفع جمارك قد ايه؟ اعرف التفاصيل

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

موجة حارة

الحرارة تكسر حاجز الـ35.. موجة حارة مفاجئة وتحذيرات من تقلبات خلال أيام

بسمة وهبة

شاهد .. بسمة وهبة تضرب ضيفها المطرب على الهواء

الاستيقاظ لصلاة الفجر

من يريد الاستيقاظ لصلاة الفجر بدون منبه ؟.. عليك بتلاوة 4 آيات قرآنية

الزمالك

حسن المستكاوي يعلق على أداء الزمالك ‏أمام شباب بلوزداد

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

ترشيحاتنا

الصين وإيران

صفقة أسلحة صينية إلى إيران.. تحرك مفاجئ من بكين بعد وقف إطلاق النار في طهران

ترامب وجي دي فانس

نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى إسلام آباد ..فهل يصلوا إلى نتيجة اليوم؟

عناصر تابعة لحزب الله اللبناني

حزب الله يعلن استهداف دبابة للاحتلال وصفارات الإنذار تدوي في الجليل

بالصور

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

5 أسباب خفية وراء التعب المستمر.. كيف تستعيدين طاقتك؟

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق

السر الحقيقي وراء تساقط شعرك.. نصائح مجربة وحلول حقيقية

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد