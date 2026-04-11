قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

محللون : الحرب في إيران تدفع سوق النفط نحو عجز في الإمدادات

ولاء عبد الكريم

قال محللون إن الضربة القوية التي تلقاها إنتاج النفط العالمي نتيجة الحرب في إيران مرجح أن تدفع سوق النفط إلى عجز في الإمدادات خلال العام الجاري، في تحول واضح عن توقعات سابقة كانت تشير إلى فائض مريح في المعروض.


وأدى الصراع الذي اندلع بهجمات أميركية وإسرائيلية على إيران إلى توقف فعلي للتدفقات عبر مضيق هرمز، وهو الممر البحري الذي يمر عبره نحو خُمس استهلاك النفط العالمي، كما أسهمت الهجمات على البنية التحتية للطاقة وتراجع الإنتاج في زيادة الضغوط على الإمدادات العالمية.
 

وبحسب استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، توقع ثمانية محللين أن يتجاوز الطلب على النفط المعروض بمتوسط يصل إلى نحو 750 ألف برميل يوميًا خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى فائض قدره 1.63 مليون برميل يوميًا، مدفوعًا بزيادة إنتاج تحالف «أوبك+» إلى جانب إنتاج قوي من دول مثل الولايات المتحدة والبرازيل وجيانا.


وفي السياق ذاته، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الحرب تسببت في تقليص الإمدادات بنحو 11 مليون برميل يوميًا حتى نهاية مارس، فيما قدّر بنك «إيه.إن.زد» في مذكرة حديثة أن السوق فقدت فعليًا نحو 9 ملايين برميل يوميًا من الإمدادات.


كما أوضحت الوكالة أن إجمالي إمدادات النفط العالمية بلغ نحو 106.6 مليون برميل يوميًا في يناير الماضي، في حين توقع محللون أن تنخفض الإمدادات بنحو 2.13 مليون برميل يوميًا في المتوسط على مدار العام بالكامل نتيجة الصدمات الحالية.


وتشير التقديرات إلى أن السوق قد تشهد أكبر عجز لها خلال الربع الثاني بمتوسط يصل إلى نحو 3 ملايين برميل يوميًا، قبل أن تعود إلى تحقيق فائض في الربع الأخير بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا.
وحذر محللون من أن حجم العجز المتوقع قد يتفاقم في حال استمرار الاضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، في ظل استمرار القيود على التدفقات وعدم وضوح مؤشرات استئناف الشحنات بشكل منتظم حتى الآن.

