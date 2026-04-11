خلال مفاوضات إسلام أباد.. الوفد الإيراني يصطحب حقائب طلاب مدرسة ميناب الذين استشهدوا بالقصف الأمريكي

في مشهد لافت حمل دلالات إنسانية وسياسية قوية، أفادت تقارير إعلامية بأن الوفد الإيراني المشارك في مفاوضات إسلام أباد اصطحب معه حقائب مدرسية تعود لطلاب مدرسة ميناب الذين قُتلوا في قصف خلال التصعيد العسكري الأخير، في خطوة بدت أقرب إلى رسالة رمزية موجهة إلى المجتمع الدولي والوفد الأمريكي على طاولة التفاوض.

رسالة رمزية في قلب المفاوضات

وبحسب مصادر إعلامية، فإن الحقائب التي جرى عرضها داخل محيط الوفد الإيراني لم تكن مجرد مقتنيات شخصية، بل تحولت إلى رمز للضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال العمليات العسكرية الأخيرة.

وأراد الوفد الإيراني، وفق التقديرات، إبراز كلفة الحرب الإنسانية، خصوصًا ما يتعلق بالأطفال، في محاولة للتأثير على أجواء المفاوضات الجارية في العاصمة الباكستانية.

وتشير هذه الخطوة إلى استخدام أدوات “الدبلوماسية الرمزية” داخل مفاوضات شديدة الحساسية، حيث لا تقتصر الرسائل على النصوص السياسية أو البنود التفاوضية، بل تمتد إلى صور ومشاهد ذات بعد إنساني مباشر.

مدرسة ميناب في قلب الجدل

مدرسة ميناب التي ارتبط اسمها بهذه الحادثة تعرضت للقصف خلال موجة التصعيد الأخيرة، ما أدى إلى سقوط عدد من الطلاب بين قتيل وجريح، في واقعة أثارت ردود فعل واسعة داخل إيران وخارجها.

وتحولت الحادثة سريعًا إلى محور خطاب رسمي وإعلامي إيراني، حيث جرى التركيز على البعد الإنساني للهجمات، مع اعتبارها دليلًا على خطورة استمرار العمليات العسكرية على المدنيين، خاصة الأطفال في المناطق المتضررة.

وترى مصادر دبلوماسية أن إحضار هذه الرمزية إلى طاولة مفاوضات إسلام أباد يعكس محاولة واضحة من الوفد الإيراني لتوظيف البعد الإنساني في الضغط السياسي، وربط أي اتفاق محتمل بملف حماية المدنيين ووقف استهداف البنى المدنية.

وفي المقابل، تعتبر أطراف أخرى أن هذه الخطوة قد تهدف إلى تعزيز الموقف التفاوضي الإيراني من خلال استثمار التعاطف الدولي مع الضحايا المدنيين، في وقت تشهد فيه المحادثات توترًا حول شروط وقف إطلاق النار وترتيبات ما بعد التصعيد.

وتأتي هذه التطورات في ظل مفاوضات وصفت بالحساسة بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد، بوساطة باكستانية، وسط توقعات بأن تستمر لعدة أيام في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

لكن الملف الإنساني بات حاضرًا بقوة على الطاولة، إلى جانب القضايا السياسية والعسكرية، ما يزيد من تعقيد المشهد التفاوضي ويضع ضغوطًا إضافية على الأطراف المعنية للوصول إلى تفاهمات عاجلة.