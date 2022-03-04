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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مش أول مرة .. تعرف على مدرب الزمالك الجديد .. فيديو جراف

فيريرا
فيريرا

 

 

أعلن مجلس مجلس إدارة نادى الزمالك تعيين البرتغالى فيريرا مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى تم إنهاء التعاقد معه بعد مباراة الوداد المغربى.

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وتوصل مسئولو الزمالك على مدار الأيام القليلة الماضية لاتفاق نهائى مع فيريرا الذى تولى قيادة الفريق من قبل.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية وبدنية خاصة على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء ، وذلك تحت إشراف أحمد عصمت مخطط الأحمال بالجهاز الفني للفريق.

وقام الجهاز الفني بتقسيم الفقرة إلى أكثر من مجموعة، البداية من خلال تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات تقوم كل واحده بالجري الخفيف حول الملعب، لمدة 10 دقائق .

تدريبات بدنية

كما ركز الجهاز الفني خلال هذة الفقرة، على مجموعة تدريبات بدنية خاصة بمحطات القوة للجسم ، بجانب فقرة تأهيلية خاصة بالاستحواذ وتمرير الكرة .

ولمتابعة المزيد حول التعرف على انجازات وأرقام فيريرا مع الزمالك .. تابع الفيديو جراف التالي:

الزمالك فيريرا باتريس كارتيرون أبو رجيلة نادي الزمالك

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