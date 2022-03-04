ابني الشقي.. نصر محروس: تنازلت عن فلوس كتير لبهاء سلطان

قال المنتج نصر محروس، أنه عقب انتهاء أزمة المطرب بهاء سلطان، تم تجهيز اغنية تعالي ادلعك، قائلا:"دياب ابنى الشقى واخر شقاوة ممكن يكون اكتفى شوية.. ولكن ممكن نعمل معاها حاجة فى وقت قريب".

وأضاف نصر محروس خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان أبو طالب عبر برنامجها بالخط العريض، المذاع على قناة الحياة،: “ تنازلت عن عقد بهاء مع بهاء سلطان وعارف ليا فلوس كتير ولكن تنازلت عن حقوقى كلها وعن طيب خاطر وعشان الدنيا تمشى، وأغنية تعال ادلعك أغنية الصلح ما بينا”.

وأكد نصر محروس: "بسمع لمحمد منير وبحبه، قدمت لمنير احلى مع عندى ويشتغل معاه بكل طاقتى عن احساس ومشاعر بسبب أنه هو نجم كبير، وأجمل صوت نسائى فى مصر الفنانة شيرين عبد الوهاب، وأن مصر هى المحور بتاع الفن فى الشرق الأوسط والوطن العربي وأفريقيا".

وأوضح :"الخط العريض ليا هو أبويا وأمى وعبد الحليم حافظ، والدى علمنى ازاى احب الكلمة ويعنى أيه أغنية، وكان بيعد ويوزع لمحمد قنديل ومحرم فؤاد ومنتج لحاجات شعبى كمان وكذلك ذكر وقرآن، وكنت معاها ولميت خيوط كبيرة معاها فى المهنة، وبعد وفاة بابا حاجات كتيرة عندى تغيرت جوايا وخلانى اشوف حاجات بتفكير مختلف وكنا مرتبطين قوى مع بعض".