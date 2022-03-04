استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس "كورونا" في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الجمعة، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي بولندا، تم تسجيل 12 ألفا و483 إصابة و206 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و721 ألفا و316 مصابا والوفيات إلى 112 ألفا و336 حالة.

وسجلت إندونيسيا 26 ألفا و347 إصابة ووفاة 328 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و693 ألفا و702 مصاب والوفيات إلى 149 ألفا و596 حالة.

وسجلت اليابان 70 ألفا و958 إصابة ووفاة 257 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و210 ألفا و263 مصابا والوفيات إلى 24 ألفا و349 حالة.

وسجلت أستراليا 24 ألفا و600 إصابة ووفاة 37 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و321 ألفا و805 مصابين والوفيات إلى 5354 حالة.

وسجلت المجر 3064 إصابة ووفاة 75 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى مليون و800 ألف و46 مصابا والوفيات إلى 44 ألفا و286 حالة.

وسجلت نيبال 111 إصابة ووفاة شخص واحد بكورونا ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 977 ألفا و380 مصابا والوفيات إلى 11 ألفا و945 حالة.

وسجلت سلوفينيا 1860 إصابة ووفاة 5 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 900 ألف و857 مصابا والوفيات إلى 6341 حالة.

وسجلت ليختنشتاين 362 إصابة ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 12 ألفا و681 مصابا، ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 78 حالة.

وسجلت بوليفيا 425 إصابة ووفاة 10 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 894 ألفا و200 مصاب والوفيات إلى 21 ألفا و453 حالة.

وسجلت ليتوانيا 5103 إصابات ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 923 ألفا و815 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 8484 حالة.

وسجلت لاتفيا 7676 إصابة ووفاة 24 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 689 ألفا و794 مصابا والوفيات إلى 21 ألفا و5323 حالة.

وسجلت إستونيا 3311 إصابة ووفاة 8 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 511 ألفا و22 مصابا والوفيات إلى 21 ألفا و2275 حالة.

وسجلت زامبيا 219 إصابة ووفاة شخص واحد بكورونا ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 313 ألفا و613 مصابا والوفيات إلى 3958 حالة.

وسجلت المجر 5602 إصابة ووفاة 65 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى مليونين و760 ألفا و332 مصابا والوفيات إلى 63 ألفا و849 حالة.

وفي جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية ألفًا و898 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 3 ملايين و681 ألفًا و437 إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات 99 ألفًا و517 حالة، عقب تسجيل 18 حالة وفاة جديدة.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 210 حالات وفاة، و38 ألفا و95 إصابة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة في إيطاليا حتى اليوم إلى 155 ألفا و609 حالات، بينما وصلت حصيلة الإصابات التراكمية إلى 12 مليونًا و948 ألفا و859 إصابة.

وأفاد معهد الصحة العامة الفرنسي بوفاة 162 شخصا وتسجيل 57 ألفا و789 إصابة، ليصل إجمالي الوفيات المسجلة في فرنسا إلى 139 ألفا و104 حالات، وإجمالي الإصابات إلى 22 مليون و958 ألفا و320 إصابة.

ورصدت وزارة الصحة في تشيلي 126 حالة وفاة، و23 ألفا و132 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة هناك 42 ألفا و809 حالات، وإجمالي الإصابات 3 ملايين و147 ألفا و434 إصابة.

