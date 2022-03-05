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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حجر صحي ولقاحات محددة .. شروط وضوابط رحلات العمرة..فيديو

بيت الله الحرام
بيت الله الحرام

قال باسل السيسي، نائب غرفة شركات السياحة الأسبق، إن السعودية قد وافقت على استقبال رحلات العمرة القادمة من مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية ممثلة بوزارة السياحة قد حددت ضوابط ومعايير لسفر المعتمرين المصريين.

 

وأضاف باسل السيسي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الحدث اليوم”، أن رحلات العمرة قد انطلقت من مصر في يوم 25 فبراير الماضي، مشيرا إلى أن الأسعار أعلنت بشكل واضح،واستطاعت شركات السياحة تسويق برامجها.

 

وتابع باسل السيسي، أنه كان هناك شروط حددتها السعودية، وهي أن المعتمرين سيتم فرض عليهم حجر صحي لمدة 5 أيام بمكان إقامتهم قبل التحرك لأداء مناسك العمرة، ويتم عمل مسحة pcr عند الوصول وأيضا بعد انتهاء الـ 5 أيام، ولك كانت المسحة سلبية يتم السماح لأداء العمرة.

 

وأشار  نائب غرفة شركات السياحة الأسبق إلى أن السعودية حددت مجموعة من اللقاحات ينبغي على المسافر لأداء العمرة الحصول على واحد منها، وهي لقاحات “استرازينيكا، وموديرنا، وغيرها”، قبل التوجه لأداء العمرة.

 

 

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