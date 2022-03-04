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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شذى توجه الشكر لـ دولة الإمارات على منحها الإقامة الذهبية .. شاهد

صدى البلد

وجهت الفنانة شذى ، الشكر لـ دولة الامارات على منحها الإقامة الذهبية ، ونشر صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وكتبت شذى “ كل الشكر و التقدير لدولة الإمارات الشقيقه منحي الإقامة الذهبية @gdrfadubai @alsaadagdrfa ❤️#الإمارات #الغاليه  ”. 

 

و يذكر أن قالت الفنانة شذى إنها سعيدة بنجاح أغنيتها الجديدة "آه يا ليلنا" التي حققت مشاهدات عالية عقب طرحها على موقع يوتيوب خلال الأيام الماضية.

وأشارت شذى في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إلى أنها سعيدة بنجاح أغنيتها الجديدة في ظل وجود منافسة بين العديد من الأعمال على الساحة حاليا منها أغاني ويجز وعلي لوكا ورامي صبري وغيرهم.

وأوضحت شذى أنها أعجبت كثيرا بأغنية ويجز الجديدة "البخت" التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، ووصفته بأنه فنان موهوب وناجح ويقدم نوع مختلف من الموسيقى والكلمات التي لها جمهورها الكبير.

وأكدت شذى على أنها لا تمانع الغناء مع ويجز أو غيره من مقدمو فن الراب، مثل الفنان الشاب علي لوكا الذي وصفته بأنه صديق مقرب، وحقق نجاحا كبيرا مؤخرا بأغنيته "متخافيش ياما"

 

عزيز الشافعي الفنانة شذى الامارات

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