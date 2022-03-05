السعودية.. 182 حـادث مروري خلال 24 ساعة

بسب العاصفة الترابية..

كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية العقيد نواف السديري، إن مركز العمليات الأمنية (911) بالمنطقة، رصد 182 حـادثًا مروريًا، مساء أمس (الجمعة)، لم ينتج عنها أي إصابات، مطالبًا قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر في ضوء استمرار العوالق الترابية.

وأوضح العقيد السديري خلال حديثه لقناة "الإخبارية"، أن إدارة مرور الرياض تركز على الطرق والمحاور الرئيسية والأنفاق، مناشدًا قائدي المركبات تشغيل المنبه الضوئي خاصة في الطرق السريعة.

كما نصح قائدي المركبات بترك مسافة آمنة أثناء القيادة وتجنب السرعة، إضافة إلى التأكد من عمل جميع مصابيح المركبة بوضع التشغيل، وعدم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة، وعدم استخدام إشارات التنبيه الضوئية إلا عند الضرورة.