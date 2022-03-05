استئصال ورم سرطاني بالقولون لمريض بأورام طنطا

نجح فريق طبي بمركز أورام طنطا، في استئصال ورم سرطاني بالقولون السيني ، لسيدة تبلغ من العمر 30 عاما، باستخدام تقنية المنظار الجراحي .

وضم الفريق الطبي الدكتور محمد بكر الجيزاوى استشاري جراحة الأورام، والدكتور محمد حجازى أخصائى جراحة الأورام، والدكتور خميس عبد الله استشاري التخدير ، إلى جانب طاقم تمريض على أعلى مستوى .

من جانبه قال الدكتور محمد بكر ، إن المريضة كانت تعاني من آلام شديدة بالبطن، إلى جانب إمساك شديد مع وجود دم بالبراز ، وعقب إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم سرطاني بالقولون.

وأضاف الجيزاوى، تم إجراء الجراحة للمريضه باستخدام تقنية المنظار الجراحى، وهى أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة فى هذا المجال؛ حيث تم استئصال الورم، لافتا إلى استقرار الحالة الصحية للمريضة وخروجها من المستشفى بعد متابعة حالتها الصحية.

من جانب آخر قال الدكتور إسلام صبرى مدير المركز: إن المركز يستخدم التقنيات العلاجية الحديثة التى تساعد على علاج المرضى وفق الممارسات الطبية العالمية ، مشيراً إلى أن المركز يقوم بإجراء العديد من العمليات الجراحية الكبرى المتقدمة بواسطة أطباء على أعلى مستوى من المهارة والكفاءة.