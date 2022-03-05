عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استئصال ورم سرطاني بالقولون لمريض بأورام طنطا

فريق طبي ينجح في
فريق طبي ينجح في استئصال ورم سرطاني بالقولون مريض بتقنية منظ

نجح فريق طبي بمركز أورام طنطا، في استئصال ورم سرطاني بالقولون السيني ، لسيدة تبلغ من العمر 30 عاما، باستخدام تقنية المنظار الجراحي .

اشتعال المنافسة بجولة الإعادة بنقابة المهندسين في الغربية

وضم الفريق الطبي الدكتور محمد بكر الجيزاوى استشاري جراحة الأورام، والدكتور محمد حجازى أخصائى جراحة الأورام، والدكتور خميس عبد الله استشاري التخدير ،  إلى جانب طاقم تمريض على أعلى مستوى .

من جانبه قال الدكتور محمد بكر ، إن المريضة كانت تعاني من آلام شديدة بالبطن، إلى جانب إمساك شديد مع وجود دم بالبراز ، وعقب إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم سرطاني بالقولون.

صحة الغربية: ضبط وإعدام 3738 أغذية غير صالحة للاستهلاك

وأضاف الجيزاوى، تم إجراء الجراحة للمريضه باستخدام تقنية المنظار الجراحى، وهى أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة فى هذا المجال؛ حيث تم استئصال الورم، لافتا إلى استقرار الحالة الصحية للمريضة وخروجها من المستشفى بعد متابعة حالتها الصحية.

سمر وأحمد شقيقان رجعا من أوكرانيا للغربية: شكرا للرئيس السيسي أنقذ حياتنا من قصف روسيا.. شاهد

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الانجليزي

من جانب آخر قال الدكتور إسلام صبرى مدير المركز: إن المركز يستخدم التقنيات العلاجية الحديثة التى تساعد على علاج المرضى وفق الممارسات الطبية العالمية ، مشيراً إلى أن المركز يقوم بإجراء العديد من العمليات الجراحية الكبرى المتقدمة بواسطة أطباء على أعلى مستوى من المهارة والكفاءة.

طنطا اورام طنطا ورم سرطاني استئصال ورم سرطاني القولون المنظار الجراحي أحدث التقنيات العلاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم السبت 5-3-2022 | فيديو

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

القاضيات يظهرن على المنصة لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة

بقرار حكومى .. إعفاء ملايين الطلاب بالمدارس من المصاريف الدراسية | تفاصيل

غرامة 2 مليون جنيه للمخالفين .. 10 محظورات بقانون حماية المستهلك

الأرصاد تحذر: منخفضات الخماسين تضرب البلاد خلال الأيام القادمة

قطع المياه عن 8 مناطق رئيسية بالقاهرة اليوم

موضوعات متعلقة

صحة الغربية: ضبط وإعدام 3738 أغذية غير صالحة للاستهلاك

ترشيحاتنا

طلب إحاطة بشأن رفع «الأوقاف» إيجار الأراضي الزراعية التابعة لها

محمد صلاح يرعب وست هام يونايتد بسجله التهديفي قبل موقعة الانفيلد

الأزهر: مسابقة الإمام الأكبر السنوية لحفظ القرآن ستكون إلكترونية وموثقة بالفيديو

وزير الدفاع الأوكراني: عودة أكثر من 66 ألف مواطن لقتال الروس

التخطيط: 5.4 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسماعيلية 2022

الهجرة: طرح استمارة تسجيل موحدة للطلاب المصريين في أوكرانيا لتحديد بدائل استكمال الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة أسعار سيارات فولكس فاجن في مصر موديلات 2022

نشرة المنوعات.. ساحر يدق مسمار في رأس امرأة.. علاقة حورية البحر بكورونا.. ولحظة تدمير الحلم الأوكراني

نذير شؤم.. اكتشاف حورية بحر عمرها 300 عام وعلاقتها بـ كورونا

ساحر يدق مسمار في رأس امرأة تريد الحمل | شاهد ما حدث

فيديو

رمال وأتربة| تفاصيل طقس متقلب ينتظر المصريين.. فيديو جراف

3 عقوبات لن يفرضها الغرب على روسيا.. خطوط حمراء رسمها الناتو لنفسه.. فيديوجراف

تزوجت 6 مرات وارتدت الحجاب.. محطات في حياة هدى رمزي

سامية جمال ..عادت للرقص فى الـ 60 بسبب أزمة مالية.. وحكايتها مع رشدى أباظة وعبد الله كينج

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ