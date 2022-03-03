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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

سمر وأحمد شقيقان رجعا من أوكرانيا للغربية: شكرا للرئيس السيسي أنقذ حياتنا من قصف روسيا.. شاهد

سمر وأحمد شقيقان
"سمر" و"أحمد" شقيقان رجعوا من اوكرانيا بالغربية:"شكرا للرئيس

شهدت قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم استمرار حالة من الفرحة والسعاده البالغة لعودة كل من الشقيقين "أحمد" و"سمر" الطالبين بإحدي الجامعات بدولة اوكرانيا سالمين إلي أحضان والديهما سالمين من القصف الروسي علي سطح الطائرة المصرية والتي خصصت لنقل الطلاب والطالبات المصريين تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ علي سلامه أبناء الوطن .

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وانتقلت "صدي البلد" إلي منزل الشقيقين لرصد حاله السعاده علي وجوه أفراد العائلة بعدما لمسوا عوده أبنائهم مساء أمس من رحله الطيران الجوي و استقبالهما فضلا عن العودة إلي الوطن والعيش برفقة أقاربهما بمسقط رأسهما بمحافظة الغربية .
"الحمد لله ربنا كتب ليا السلامه انا واختي وشكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعمها للجيل الشباب ولكل زملائي خلال فترة اغترابهم للدراسة بدولة أوكرانيا في ظل الحرص علي اعادتنا علي الرغم من اعتداء الروسي علي عاصمه كييف " بتلك الكلمات أكد أحمد حسن أحد طلاب المصريين من أبناء محافظة الغربية لافتا بقوله "انا واختي سمر دايما بنحرص علي العمل والاجتهاد في دراستنا من أجل تحقيق الهدف الاسمي وهو الحصول علي المنح الدراسية والتعلم وفق أحدث الدراسات التعليمية" .

واضاف الطالب بقوله "فرحة اوي لما شوفت ابويا وأمي سعداء برجوعنا سالمين وفعلا الحمد لله مصر مش بتنسي ولادها" .
من ناحية أخري كشفت سمر ايمن حسن أنه تعشق السفر وكثيرا ما تواصل الجهد وسهر الليالي سعيا في تحقيق التفوق الدراسي مشيرة بقولها"الحمد لله شكرا للريس عبد الفتاح السيسي وكل اعضاء الحكومة ووزارتي الخارجية والهجرة في تلبية نداء كل الطلاب المصريين في دولة أوكرانيا" .

الجدير بالذكر أن والدي الطالبين افترشا سجادة الصلاه للأداء صلوات المغرب والعشاء برفقه أبنائهما عقب العوده وخروجهما سالمين من نفق المظلم للأزمة الروسية والاوكرانية متوجهين برفع نداء الدعوات والشكر  لله وكافة المشاركين في اعادتهما .

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