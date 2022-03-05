سجل تجارى مزور.. ضبط شخص حاول الاستيلاء على قرض من أحد البنوك

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الإحتيال المصرفى بقصد الإستيلاء على أموال البنوك والشركات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – بمحافظة القليوبية) بالتقدم بطلب لمسئولى أحد البنوك - الكائن بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة - للحصول على قرض مالى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدره (مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى) ومن ضمن المستندات المقدمة منه سجل تجارى "مزور" ، يفيد – على خلاف الحقيقة - أنه صاحب شركة للأقمشة - كائنة بالقليوبية و تمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على قيمة القرض.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق وقطاعى (الأمن العام – أمن الجيزة) تم إستهـــــداف المتهم المذكور وضبطه وبحوزته (السجل التجارى المزور المنسوب صدوره إلى مكتب سجل تجارى الغرفة التجارية بإسم المذكور والذى تم تقديمه إلى البنك للحصول على القرض - هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على صور من السجل التجارى المزور والمستخدم فى الواقعة).

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وقيامه بتزوير السجل التجارى عن طريق إستخدام برامج التعديل والحذف والإضافة (الفوتوشوب) وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته بأحد مقاهى الإنترنت بمنطقة سكنه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.