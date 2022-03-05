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أخبار البلد

في جميع المجالات..

مجلس الوزراء: رصدنا 84 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال فبراير الماضي

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

 استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن رصدا لجهود الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر فبراير الماضي.


وأثنى رئيس الوزراء، على الجهد الملحوظ للقائمين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، الذين يتلقون شكاوى المواطنين في جميع المجالات، ويحرصون على سرعة التواصل مع المسئولين في كل الوزارات والجهات الحكومية من أجل التوصل إلى حل ناجز لهذه الشكاوى، موجها الشكر لكل مسئول في الوزارات والجهات المعنية، يعمل على حل مشكلات المواطنين، والاستجابة لاستغاثاتهم، وشكاواهم، فالتواصل الدائم أحد عناصر نجاح العمل الحكومي.


وقال الدكتور طارق الرفاعي إن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت ورصدت 84 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير 2022، من خلال القنوات المتنوعة لتواصل المواطنين مع المنظومة.


وأضاف: تم فحص ودراسة ومراجعة 81.5 ألف شكوى وطلب، حيث تم توجيه 61.5 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، وحفظ نحو 20 ألف شكوى؛ وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص حوالي 2.5 ألف شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.


وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى أن فريق العمل يحرص على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء باستمرار التنسيق الفعال والتعاون المثمر بين المنظومة وجميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختلفة لفحص شكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها وتحقيق أفضل استجابات ممكنة وفقا لطبيعة كل منها.
وأوضح التقرير أن الوزارات استجابت لـ 62% من إجمالي الشكاوى الموجهة من المواطنين خلال شهر فبراير الماضي، حيث حققت وزارات؛ الأوقاف، الصحة والسكان، البترول والثروة المعدنية، التموين والتجارة الداخلية، النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، الخارجية، السياحة والآثار، الزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الاجتماعي، نسب إنجاز عالية في التعامل مع الشكاوى الموجهة لها كما ونوعا.


وأضاف التقرير في هذا الصدد: بلغت نسبة الشكاوى التي استجابت لها المحافظات 26% من  إجمالي الشكاوى التي تلقتها المنظومة خلال الشهر، وحققت محافظات؛ المنيا، قنا، الإسماعيلية، أسيوط، بورسعيد، مطروح، أسوان، السويس، القليوبية، سوهاج، دمياط، الجيزة، القاهرة، الدقهلية، الإسكندرية، بنى سويف، والأقصر؛ نسب إنجاز متميزة.


وتلقت الهيئات والجامعات 12% من إجمالي شكاوى المواطنين خلال فبراير الماضي، وقد حققت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهاز حماية المستهلك، الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشيخة الأزهر الشريف؛ نسب إنجاز مُميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها.


كما حققت جامعات؛ الزقازيق، بنها، القاهرة، عين شمس، المنصورة، جنوب الوادي، وأسيوط؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
 

فيما استمر البنك المركزي بتحقيق أعلى معدلات الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية مع البنوك.

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