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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقاء الخميسي: شكرا للست إسعاد على حوارها مع مو صلاح

صدى البلد

وجهت الفنانة لقاء الخميسي، رسالة للإعلامية إسعاد يونس بعد حلقتها مع النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، في برنامج "صاحبة السعادة". 

 

وكتبت لقاء الخميسى " صباحكم حُب وأمل .. صباحكم حلم يتصدق وثقة وكفاح ..صباحكم براءه  ..وطفولة وقلب طيب وحنين ..صباحكم قلب أبيض ..صباحكم . ثقة في الحلم والنفس .. صباحكم ثقة في الله ..صباحكم جميل 
 

مصر تستاهل ١٠٠ مليون محمد صلاح
#محمد_صلاح
 

وتابعت لقاء الخميسي: شكرا للست إسعاد أنها أدارت حوارا إنسانيا رائعا ودافئا. وأتاحت لنا الفرصة ندخل جوه قلب وعقل مو صلاح ونحلم بحياة أفضل".
 

وحل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة "إسعاد يونس"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

 

وعلق "صلاح"، على عدم اختياره ضمن قائمة الفيفا، قائلا: "مش عارف الاختيارات بتكون مبنية على أيه"، متابعا: "مش مبسوط بس هعمل أيه".

وأضاف: "لو الناس شايفه المفروض أبقى موجود والعالم كله بيقول إزاي صلاح مش موجود دا بالنسبة لي أهم حاجه".

وتحدث صلاح عن علاقته بابنتيه مكة وكيان، قائلا:" زوجتي هي من اختارت أسماء بناتي، مضيفا:" مكة بتغير من كيان وعاوزة تسيطر علي البيت".

وكان التليفزيون المصري، وقناة دي إم سي، قد عرض الـ"برومو" الدعائي للحلقة، الذي أثار ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحقق برومو حلقة محمد صلاح مع الإعلامية إسعاد يونس، نجاحا كبيرا حيث احتل التريند رقم 1 على موقع “يوتيوب”.
 


 

محمد صلاح ليفربول الانجليزي ليفربول لقاء الخميسي مصر

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