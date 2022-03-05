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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. وزير الأوقاف يحدد ضوابط طباعة المصحف الشريف

المصحف الشريف
المصحف الشريف

أصدر وزير الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسُنة النبوية وعلومهما، عيسى الكندري، قرارا بشأن ضوابط طباعة المصحف الشريف أو إدخاله إلى الكويت.

وجاء في القرار:

مادة 1

يحظر طباعة أو إدخال أي إصدار من المصحف الشريف إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسُنة النبوية وعلومهما وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 2

يقدم طلب التصريح بطباعة المصاحف أو إدخالها الى دولة الكويت للهيئة مرفقا به المستندات التالية:

1 - كتاب من طالب التصريح أو ممثله القانوني بطلب الموافقة على طباعة المصاحف او إدخالها الى دولة الكويت.

2 - كتاب من وزارة الإعلام بالموافقة على طباعة المصاحف أو إدخالها إلى دولة الكويت.

3 - تعبئة النموذجين رقمي 1 و2 المرفقين مع هذا القرار.

4 - نسخة إلكترونية من المصحف الشريف مع 5 نسخ ورقية مصورة على ورق حجم A3، مع مراعاة وضع فراغ في الجوانب الأربعة بمقدار 4 سم، وذلك لطلبات طباعة المصحف داخل دولة الكويت.

5 - عينات عشوائية من المصاحف المطبوعة أو المطلوب إدخالها لدولة الكويت.

6 - ما يفيد سداد مبلغ وقدره (100 فلس) عن كل نسخة من المصحف الشريف يطلب التصريح بطباعتها أو إدخالها الى دولة الكويت.

مادة 3

يمنح طالب التصريح لطباعة المصاحف داخل دولة الكويت موافقة مبدئية للطباعة حال استيفاء المستندات المشار إليها في المادة السابقة، ولا يمنح التصريح النهائي بتداول المصاحف إلا بعد انتهاء عملية الطباعة ومراجعة الهيئة للنسخ العشوائية من المصاحف.

مادة 4

على الوحدة التنظيمية المختصة بمراجعة المصاحف والتصريح بتداولها في الهيئة الاحتفاظ بسجلات إلكترونية وورقية تجمع جميع الطلبات المعروضة عليها مع الاحتفاظ بنسخ من المصاحف التي تمت مراجعتها، وإعداد الدراسات التحليلية التي يمكن الاستفادة منها لاحقا في تطوير أعمال طباعة ومراجعة المصاحف.

مادة 5

يصدر المدير العام أو من يفوضه التصاريح المنصوص عليها في هذا القرار، كما يصدر التعليمات والقواعد الفنية الواجب مراعاتها عند طباعة المصحف الشريف.

مادة 6

تكون الهيئة مسئولة عن المصاحف التي قدمت إليها لمراجعتها والممهورة بخاتمها بما يفيد تمام المراجعة، ويكون طالب التصريح مسئولا عن مطابقة باقي النسخ المطبوعة على النسخة التي تمت مراجعتها والتصريح بطباعتها أو إدخالها إلى دولة الكويت.

مادة 7

على جميع المختصين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

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