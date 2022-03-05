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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ إطلالة جديدة.. أسما شريف منير تتألق فى أحدث ظهور| شاهد

صدى البلد

شاركت الإعلامية أسما شريف منير، جمهورها بـ صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وعلقت اسما شريف منير “أيام مثل اليوم ”. 

 

وأشادت أسما بمسلسل “البحث عن علا”، وعلقت: “كتير اتكلموا في تجربة الست بعد الطلاق، أنا شخصيا كتبت كتاب عن الموضوع بس مشفتش حاجة حقيقية قد العمل ده، أنا عمري ما نزلت پوست على أي عمل عندي، بس حقيقي لازم أشكر كل شخص اشتغل عشان يطلع حاجة بالجمال ده”.

وأضافت: "تقييمي ليه مش من ناحية فنية وزاوية كاميرا ولا تنسيق ملابس ولا أي حاجة من دي مع إن كل حاجة، منهم معمولة بإتقان، أنا تقييمي ليه هو إحساسي کست عدت بكل تفصيلة وكأنهم بيحكوا حكايتي، كأنهم دخلوا جوايا وترجموا مشاعري، شفت كل تحدي عديت بيه وكل مرحلة دخلت واتخبط فيها".

وتابعت أسما: "عبروا عن حاجات مكنتش عارفة أوصفها، ولما شفت أنا عديت بإي، أخدت كم طاقة وكأني أول مرة أعرف حجم اللي عديت بيه فثقتي في نفسي رجعتلي أقوى من الأول، عشان كنت ملهية في أحداث الدنيا بس لما شفتها قدامي عرفت حجم قوتي.. بشكرك يا هند صبري وسوسن بدر، وكل شخص اشتغل في عمل متكامل جامد زي ده، لازم تتفرجوا عليه".

سوسن بدر أسما شريف منير شريف منير هند صبري البحث عن علا

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