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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ تيشيرت باريس سان جيرمان.. أحمد الفيشاوى يمارس التدريبات الرياضية داخل الجيم

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي عدة صور له من داخل الجيم أثناء ممارسته التدريبات الرياضية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر أحمد الفيشاوى فى الصور بـ تيشيرت باريس سان جيرمان، وعلق  “Beast with a cup of coffee”. 

ويُعرض حاليا للنجم أحمد الفيشاوي فيلم “قمر 14” وتدور أحداث الفيلم  في إطار رومانسي، حيث الكثير من الأحداث العاطفية التي تقع في ليلة “قمر 14”، وبجانب ياسمين رئيس، يشارك في بطولة الفيلم النجوم خالد النبوي، وغادة عادل، وأحمد الفيشاوي، وشيرين رضا، وأحمد مالك، ومي الغيطي، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد حاتم، وخالد أنور، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

احمد حاتم خالد النبوى شيرين رضا احمد الفيشاوي باريس سان جيرمان

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