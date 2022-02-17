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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أنا أسف يا ندوشة .. هل عاد أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

احمد الفيشاوي و ندى
احمد الفيشاوي و ندى الكامل

في أواخر ديسمبر الماضي، أعلنت ندى الكامل انفصالها عن زوجها الفنان أحمد الفيشاوي وذلك على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات أنستجرام، وذلك بعد قصة حب دامت 4 سنوات كاملة، كان الثنائي يشاركان فيها الجمهور والمتابعين صورهم ولحظاتهم الرومانسية، التي كانت معظمها مثيرة للجدل على مواقع التواصل الإجتماعي . 

عودة أحمد الفيشاوي وندى الكامل

وبشكل مفاجئ بعد مرور شهرين ونصف على الانفصال، انتشر نبأ عودة ندى الكامل لطليقها أحمد الفيشاوي، وذلك بعدما نشرت ندى الكامل مقطع فيديو على حسابها على أنستجرام، تستعرض فيه هدية عيد الحب التي تلقتها منذ يومين، وهو ما عاد الثنائي للأضواء من جديد .

نشرت ندى الكامل مقطع فيديو يتضمن باقة من الورود الحمراء وعليه كارت باللون الأبيض، مدون فيه رسالة رومانسية مكتوب فيها: "أنا آسف يا ندوشة، كل عيد حب وإحنا مع بعض". 

ندى الكامل لم تكشف تماماً عن صاحب تلك الهدية والكارت، وتركت متابعيها يتساءلون عن صاحب باقة الورود والاعتذار، حتى بدأ المتابعين يستنتجون هل عادت ندى الكامل لطليقها أحمد الفيشاوي ؟ . 

ندى الكامل و احمد الفيشاوي

ومنذ يومين أيضاً، أثارت  ندى الكامل الجدل مجدداً بعد احتفالها بعيد الحب، حيث نشرت صورة جديدة لها في يوم عيد الحب وكتبت عليها تعليق "من غيره ده يتباس". 

الجمهور بدأت يتوقع تحسن علاقة أحمد الفيشاوي و ندى الكامل خلال الفترة الماضية وهي ما تلمح عنه ندى في منشوراتها الأخيرة على أنستجرام، لكن لم يعلن أي من الثنائي على الأمر بشكل مباشر. 

الفنان أحمد الفيشاوي قال في تصريحات صحفية اليوم أنه لا صحة للأخبار المتداولة عن عودته لطليقته ندى الكامل، واكتفى بهذا التعليق فقط، وبذلك أكد محاولاته لإصلاح العلاقة بينهما والعودة مجدداً وربما يحتاج ذلك مزيد من الوقت والجهد خاصة وأن الانفصال لم يمر عليه سوى شهرين فقط . 

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طلاق أحمد الفيشاوي وندى الكامل

في 29 ديسمبر، أعلنت ندى الكامل انفصالها عن أحمد الفيشاوي، وكتبت منشور طويل على أنستجرام موجه لطليقها، وقالت :"من امرأه قلبها هلك وانطفئ ..اود أن اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري...وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا..سأفتقدك كصديق  كثيرا ".

وتابعت ندى الكامل : "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي واسرتينا، لقد عشت معك اربع سنوات واعتقد اني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحيه لكي ترتاح..ولكني اعتقد انك الان سعيد من غيري ولست تعيس...واتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة ...ولكن...واحقاقا للحق ...لقد اعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعية  بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل واكثر ...سوف احبك دائما يا صديقي  واتمني أن تكمل ما بدأناه سويا..وأن تنتبه لنفسك كثيرا..لقد كنت أمانة ارسلها الله لي..ولم اقصر يوما او تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

وأضافت ندى الكامل : "اللهم فرحة لا حزن بعدها...اللهم ابدل خوفي طمأنينة ...وكرامة وحرية لا قيد يمنعها .. وعزه نفس لا انسان ولا موقف يزعزعها ..واعلم ان عزه النفس و الكذب نقطه فاصله في حياتي ينتهي عندها اي صديق او حبيب..انها خطوطي الحمراء يا صديقي".

ندى الكامل
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