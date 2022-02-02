مش ضرب بس.. حقيقة تعرض ندى الكامل للتعنيف الزوجي من طليقها أحمد الفيشاوي

أثار طلاق أحمد الفيشاوي، وندى كامل، الجدل الواسع، والصدمة من الجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد حالة الحب الكبيرة والرومانسية، التي كانت تظهر بينهما دائمًا في المناسبات العامة.

أعلنت ندى الكامل انفصالها عن أحمد الفيشاوي، من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، معبره خلاله عن حزنها وانطفاء قلبها.

انفصال أحمد الفيشاوي عن ندى الكامل

كتبت ندى الكامل عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: « من امرأه قلبها هلك وانطفئ.. أود أن أعلن عن انفصالي انا وزوجي أحمد الفيشاوي، يوم 21 الشهر الجاري «ديسمبر الماضي».. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى احلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرًا».

وتابعت: «الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احترامًا لمشاعر أطفالي واسرتينا لقد عشت معك أربع سنوات واعتقد اني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحية لكي ترتاح.. ولكني اعتقد انك الان سعيد من غيري ولست تعيس.. واتمنى لنفسي أن أكون أيضًا سعيدة.. ولكن.. واحقاقًا للحق.. لقد اعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع او تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر.. سوف احبك دائمًا ياصديقي، وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويًا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرًا.. لقد كنت أمانه ارسلها الله لي، ولم أقصر يومًا او تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها... اللهم فرحة لا حزن بعدها.. اللهم ابدل خوفي طمأنينة.. وكرامة وحرية لا قيد يمنعها.. وعزة نفس لا انسان ولا موقف يزعزعها.. وأعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب.. انها خطوطي الحمراء ياصديقي».

احمد الفيشاوي وندى الكامل

ندى الكامل تتعرض للتعنيف الزوجي!!

لم توضح ندى الكامل في منشورها على انستجرام الذي أعلنت خلاله انفصالها عن أحمد الفيشاوي، عن سبب الطلاق، فكان الأمر غامضًا بعض الشئ، إلا انها في الايام القليلة الماضية، نشرت تعليقًا على انستجرام، ملمحه خلاله تعرضها للضرب من الفيشاوي قبل الطلاق.

كان أحد المحامين أعترض على حكم تغليظ العقوبة على الرجل الذي يتعدى بالضرب على زوجته، وكان هذا الأمر الذي اثار غضب طليقة الفيشاوي، فنشرت كلام المحامي، معترضة عليه بشدة، وكان تعليقها يحتوي على تلميح أنها تعرضت للضرب من طليقها.

قالت ندى الكامل في تعليقها: « يعني حضرتك معترض علي تغليظ عقوبة ضرب الست بحجه ان مفيش (كشك يدافع عن الرجاله) !!! وان حضرتك مش مقتنع ومش مصدق وبترفض وبتشجع مشروع القانون ده!! هو انت مش عايش معانا والا ايه؟ مشوفتش المستشفيات وحالات التشوه الجسدي قبل النفسي اللي بتحصلنا كل يوم من القريب والبعيد؟ داحنا بنخاف نمشي في الشارع ..مش نتضرب بس..ولو مشوفتش ومسمعتش يبقي انت راجل مش عارف ولا فاهم حاجه».

احمد الفيشاوي وندى الكامل

وتابعت طليقة أحمد الفيشاوي: «احنا ياسيدي الفاضل الغافل عما يجري...حرفيا فيه ستات كتيييييرررر اوي كل يوم بيتضربوا وبيتشوهوا وقلبهم بيتطفي وبنصحي الصبح نجري علي اكل عيشنا واللي بتجري علي عيالها واللي اصلا شايله البيت اللي فيه (النطع) اللي بيضربها».

واستطردت طليقة أحمد الفيشاوي: «احنا يا سيدي الفاضل مش عاوزين نحبس الرجاله....احنا عاوزبن اشباه الرجال ..الناقصين اللي بيضربوا الست هما اللي يتحبسوا ...وليه حضرتك زعلان؟ ما تخلي (النطع ) يتحبس عشان افتري وده مش طبيعي ومش مقبول..ربنا قضي بالحق وهو احكم الحاكمين!! بتعاندوا ليه؟ وليه حطيت العقاب تحت مسمى الحرب؟ يا سيدي الغااافل».

وأضافت طليقة أحمد الفيشاوي: «علاقه الرجل بالمرأه علاقه تفاهم وتكامل،، ولم يجعلها علاقه تضاد وتصادم.......واذا حسيت نفسك هتضربها...اهجرها ..النصح ..التهديد ..الحرمان...الزجر... ولكن لا تضربها وكن مؤدب رحيم مش (نطع) ولو كل واحده فينا طلعت وقالت اللي بيحصلها صدقني يا سيدي الفاضل الغافل انت مش هتعمل حاجه غير انك تحط وشك في الأرض».