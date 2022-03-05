عنف جماهيري.. حمى الاعتداء على حافلات الأندية تزلزل كرة القدم البرازيلية.. فيديو

عرضت قناه " العربية " فيديو يظهر تواصل العنف في كرة القدم البرازيلية من خلال الحوادث المؤسفة خلال الأشهر الأخيرة بعدما فجرت جماهير فريق باهيا حافلة فريقها .

وأضاف الفيديو أن هذا التفجير جاء من أجل أثارة الذعر بين اللاعبين ردا علي تراجع النتائج وفي نفس المساء رشقت جماهير ناوتيكو حافلة فريقها بالحجارة بعد الخروج من كأس البرازيل .

وأوضح الفيديو أنه بعد هذه المشاكل بساعات قليلة هاجمت جماهير انترناسيونال حافلة خصمها غيرمبو بالحجارة حتي أصيب ماتياس فيلاسانتي بارتجاج في المخ وتأجلت المباراة بينما اقتحمت جماهير بارانا ملعبها وتشاجرت مع الأعبين .